Celso Portiolli é internado por inflamação na bexiga em meio a tratamento de câncer

Apresentador não pôde participar do Teleton pela primeira vez

Celso Portiolli precisou ser internado devido a uma inflamação na bexiga. Atualmente, o apresentador está em tratamento de imunoterapia por causa de câncer que teve na região.

A informação foi compartilhada nas redes sociais do comunicador, que lamentou não poder participar do Teleton, que aconteceu ontem (4).

“Pela primeira vez, eu não estarei no palco do Teleton, isso me dói demais. É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. A minha saúde está excelente, perfeita. Está top, mas eu tenho que fazer meu tratamento, a imunoterapia”, que já iniciou.

“Eu estou na terceira fase, na terceira semana, em que a BCG é colocada na bexiga, para melhorar a imunidade, a minha bexiga respondeu até demais ao tratamento, precisei me internar porque inflamou muito”, explicou.

