CBF oficializa candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027

Fifa vai definir a sede do próximo mundial em maio do ano que vem

O Brasil é um dos candidatos para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. Presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, assinou hoje (14), o documento enviado à Fifa. O mandatário da CBF falou sobre o assunto no site oficial da entidade.

“A CBF acabou de oficializar a candidatura do Brasil para receber a Copa do Mundo feminina. Com todo o equipamento esportivo e de infraestrutura que dispomos, acreditamos que vamos fazer um belo Mundial. Receber a Copa do Mundo faz parte do nosso projeto de crescer cada vez mais o futebol feminino pelo país, que é um dos pilares da minha gestão”, comentou Ednaldo.

A Fifa abriu o processo para países enviarem candidaturas há dois meses e o mesmo se encerra em dezembro. No ano que vem, a entidade máxima do futebol selecionará três candidaturas para participar de uma votação decisiva. O anúncio será feito no dia 17 de maio.

Neste ano, o Brasil vai em busca do inédito título da Copa do Mundo Feminina, que ocorre na Austrália e Nova Zelândia. O torneio começa no dia 20 de julho e a seleção comandada por Pia Sundhage estreia dia 24, contra o Panamá. Na fase de grupos, o Brasil também pega França e Jamaica.

Com informações do Lance!