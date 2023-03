CBF fecha parceria com canal do Galvão Bueno para transmissão de Brasil X Marrocos

Partida da Seleção Brasileira marca a estreia no Youtube do canal GB, desenvolvido em parceria com a Play9, e que contará ainda com os comentários de Arnaldo Cezar Coelho, Casagrande e Tino Marcos

Depois de 41 anos de transmissões pela TV Globo de partidas de futebol e de outras modalidades do esporte, o narrador e comentarista Galvão Bueno estreia no meio digital, com o lançamento do Canal GB, desenvolvido em parceria com a empresa de conteúdo digital Play9. E, para marcar a estreia do narrador, a CBF fechou parceria com a Play9 para que a transmissão do amistoso entre Brasil e Marrocos aconteça pelo canal de Bueno. O narrador estará ao lado de Arnaldo Cézar Coelho, Casagrande e Tino Marcos na transmissão do primeiro compromisso da Seleção Brasileira em 2023.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, destacou a importância da chegada de novos players ao mercado do futebol brasileiro e deu as boas-vindas a Galvão Bueno e à Play9 pela nova empreitada profissional.

“É mais uma plataforma que surge, com um selo de qualidade irrepreensível, que tem a figura de Galvão Bueno e a expertise da Play9, que conhecem o esporte como ninguém. São profissionais com carreiras brilhantes, que fizeram história. A CBF está orgulhosa em ter a partida do Brasil contra o Marrocos como a primeira transmissão do canal. Bem-vindos, Galvão Bueno e Play9. Desejamos toda a sorte e sucesso nessa empreitada. Quem ganha é o futebol brasileiro e o torcedor brasileiro”, destacou Rodrigues.

Ednaldo Rodrigues também destacou a qualidade das narrações de Bueno, que se tornaram marca registrada por sua maneira única de se comunicar com o público e tornar ainda mais interessantes as partidas de futebol.

“A narração de jogos da Seleção Brasileira na voz de Galvão Bueno confere emoção única a essa paixão que é o nosso futebol. E já é uma marca registrada que torna cada lance, cada situação de jogo, ainda mais especial. Estamos muito felizes que Galvão e toda equipe fantástica ao redor dele, repleta de ícones das transmissões esportivas, tenham se reunido novamente nessa primeira partida da Seleção Brasileira após a Copa do Mundo. Vamos ter a melhor escalação para narrar e comentar o jogo do Brasil contra o Marrocos”, acrescentou o presidente da CBF.

Para Galvão, a estreia do canal no YouTube é ao mesmo tempo uma volta ao passado e um passo para o futuro.

“Vou estar com amigos que, durante os mais de 41 anos da minha história na Globo, fizeram parte do time que me acompanhou. Desde o ano passado eu venho dizendo que não estava fechando um livro, mas apenas virando uma página. Sou muito grato a tudo que a Globo me deu e proporcionou. Mas no digital chegou a hora de começar essa nova etapa com a inauguração do meu canal. Nada melhor do que um jogo da seleção pra isso. E com uma parceria com a Play9, do meu amigo João Pedro Paes Leme. Estou muito feliz mesmo”, diz o narrador.

“Quando a Play9 começou a parceria com o Galvão, o insight mais óbvio que me veio à cabeça foi: ‘o primeiro jogo da seleção em 2023 tinha que ser narrado pelo Galvão’. E a gente conseguiu. Tenho certeza de que será uma experiência incrível. Só muda a plataforma de acesso. Sai a TV, entra o YouTube”, diz Paes Leme, que tem como co-fundadores da Play9 o youtuber Felipe Neto e o medalhista olímpico Marcus Vinicius Freire, ex-diretor executivo do Comitê Olímpico do Brasil.

