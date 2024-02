O grupo Couro Velho, nomes do boi-bumbá, como David Assayag, Julio Persil, Márcia Novo e Márcia Siqueira, e DJ Carol Amaral compõem a lista de atrações confirmadas, além da Banda do Cauxi Eletrizado, Alaídenegão, Cabocrioulo e Os Tucumanus.

A 12ª edição do bloco Cauxi Eletrizado acontece hoje (12), a partir das 17h, no Clube do Trabalhador. Os ingressos antecipados estão à venda por R$ 50, no site Sympla (sympla.com.br) e, na hora do evento, vai custar R$ 60, na bilheteria.

Quem abre a programação da festa é a DJ Carol Amaral, às 17h, em seguida vem o grupo Couro Velho, às 18h, o show “Canta Parintins”, com David Assayag, Márcia Siqueira, Marcia Novo e Julio Persil; às 20h, e Banda Cauxi Eletrizado às 22h. Meia-noite, a Tucumanus sobe ao palco e apresentação da Alaídenegão, com Davi Escobar nos vocais, começa 1h e da Cabocrioulo às 2h.

É a primeira vez que o Cauxi Eletrizado é realizado no Clube do Trabalhador. O evento tem como referência a memória dos antigos blocos de Carnaval, com repertório de marchinhas tradicionais, frevos, releituras de clássicos e concurso de fantasias. Os foliões mais criativos concorrem a prêmios como baldes com cerveja. A melhor fantasia é escolhida pelo público.

Segundo o produtor e cofundador do bloco, Rafael Ângelo, guitarrista da Alaídenegão, o Clube do Trabalhador oferece uma estrutura de qualidade para realização da festa, que vem com praça de alimentação, espaços instagramáveis e bares para proporcionar conforto ao público.

A Banda do Cauxi Eletrizado já tocava boi em versão de frevo no bloco e temos a oportunidade de fazer isso agora. Eles vêm com toadas tradicionais”, comenta Davi Escobar.

O Cauxi Eletrizado é inspirado no Quanta Ladeira, bloco conhecido em Pernambuco por fazer versões irreverentes de músicas famosas e reunir artistas de diferentes bandas em um bloco de Carnaval.

A festa, que nasceu em 2012 no Acariquara e realizada sempre na Segunda-feira Gorda de Carnaval, já passou por lugares como Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa), Assua (Associação dos Servidores da Universidade Federal do Amazonas) e Arena da Amazônia.

O Clube do Trabalhador fica na Avenida Cosme Ferreira, 7399, no São José.

