Castramóvel realiza atendimentos no Estádio da Colina de 10 a 20 de abril; saiba como agendar

O Castramóvel da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) vai realizar atendimentos ao público no Estádio Ismael Benigno, o “Colina”, situado no bairro São Raimundo, zona Oeste de Manaus, no período de 10 a 20 de abril. A unidade móvel vai realizar castrações gratuitas em cães e gatos, promovendo o bem-estar animal e beneficiando a população que não pode arcar com os custos da cirurgia.

A demanda pelo atendimento na região foi da deputada Joana Darc (União Brasil), idealizadora dos castramóveis. A ideia surgiu após o sucesso da ação no Estádio Zamith, durante o ‘Câmara Cidadã’, na última semana de março.

“É uma oportunidade de ouro que a população que mora nas redondezas do Estádio Colina deve aproveitar. Quando o Castramóvel vai até um bairro atender os animais, ele vai levando conscientização para as pessoas daquela região, além de levar bem-estar animal e saúde pública. O bairro São Raimundo já é o quinto a ser atendido, somente este ano, e vamos continuar até que toda Manaus tenha a oportunidade de receber uma Unidade Móvel”, disse.

Agendamento

O agendamento presencial será nos dias 04 e 05 de Abril, a partir das 9h, no Estádio Ismael Benigno, o “Colina”, localizado na Avenida Presidente Dutra, 183, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

Os interessados devem levar os documentos necessários para realizar o agendamento, sendo eles: RG, CPF, Comprovante de Residência e uma foto do animal (você pode ter a foto do seu animal no seu celular). Importante ressaltar que cada tutor pode cadastrar apenas 2 animais por CPF.

Para o agendamento presencial, a Unidade Móvel estará atendendo os seguintes bairros relacionados: Glória, São Raimundo, Santo Antônio, Compensa, Presidente Vargas, Centro e Aparecida.