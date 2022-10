Cássia Kis será demitida da Globo após o fim de Travessia por declarações homofóbicas

Cássia Kis é uma das próximas veteranas da Globo que perderão o emprego em breve. A emissora determinou a não renovação do contrato da atriz após o término da novela Travessia, que está em cartaz no horário nobre de sua programação.

A decisão de desligar Cássia já havia sido tomada antes mesmo da atual novela entrar no ar. A atriz, que está há quase 40 anos na líder de audiência, está ciente de que ficará sem emprego fixo ao término das gravações.

Embora Cássia tenha irritado a direção da Globo, seus colegas de elenco e uma enorme porção de profissionais da área artística ao dar declarações homofóbicas em entrevista a Leda Nagle, a demissão já teria sido decretada antes disso.

Tanto que na festa de lançamento da novela, realizada uma semana antes de sua estreia, Cássia havia afirmado aos colegas jornalistas que estiveram no local que Travessia marcaria sua despedida das novelas da Globo, e que ela pretendia se aposentar logo na sequência.

Mas é importante frisar que esta decisão não partiu dela. A Globo vem reduzindo drasticamente sua folha de pagamentos e promovendo cortes no elenco fixo sem pestajenar. Até mesmo veteranos consagrados não têm sido poupados, como recentemente ocorreu com Marieta Severo e Osmar Prado, que colecionam trabalhos memoráveis na dramaturgia da emissora.

Eles, no entanto, já estão no radar de alguns autores para participarem de novas produções da Globo e do Globoplay. Cássia, que em breve se juntará ao time de desempregados, já não terá a mesma sorte. Embora também seja dona de uma trajetória brilhante, suas declarações recentes pegaram muito mal.

Espalhando Fake News

Além disso, ela vem dando muito trabalho nos bastidores de Travessia, como antecipou meu amigo Lucas Pasin, do UOL. A atriz tem atormentado o elenco pelo WhatsApp com envio de inúmeras fake news políticas, vem dando show de estrelismo no estúdio, destrata equipe e ainda tenta promover correntes de orações antes de começar a gravar. Um verdadeiro show de horrores.

Importante frisar que a coluna procurou a Globo para comentar mais a respeito da demissão da veterana após o fim de Travessia, mas a emissora não quis se manifestar.

Com informações da Coluna de Gabriel Perline / Uol