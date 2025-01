Os casos de dengue mais que dobraram no Amazonas na última semana, de acordo com o informe epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) divulgado ontem (30). Ao todo foram confirmados 344 casos da doença, já nas três primeiras semanas de janeiro o consolidado apontou 169 casos de dengue.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, conversou com o g1 e destacou que o estado está no período da sazonalidade para arboviroses , com o risco maior para a dengue.

Para tentar conter o avanço da doença, uma orientação foi emitida pela fundação para os municípios do interior do estado. O foco é ampliar ações de eliminação dos criadouros do Aedes aegypti. Nos próximos dias, um plano de contingência da doença para os 62 municípios do Amazonas deve ser lançado.