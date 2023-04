Caso Cuca: Justiça da Suíça confirma que havia sêmen do treinador no corpo da vítima

Após pressão pública, Cuca deixou o comando do Corinthians nesta semana

A Justiça da Suíça confirmou que havia sêmen de Cuca, ex-técnico do Corinthians, no corpo da adolescente de 13 anos, vítima de abuso sexual, em 1987. O treinador estava com outros três companheiros de time, na época o Grêmio.

A informação é do ge, que teve acesso ao processo judicial de 1.023 páginas, guardado nos Arquivos do Estado do Cantão de Berna, capital da Suíça. A afirmação foi da diretora da instituição, Barbara Studer, que leu o processo na íntegra.

Mesmo com o processo sob segredo de Justiça por um período de 110 anos, ela aceitou mostrar uma página do documento, a de número 915, na qual começa a sentença do caso, proferida pelo Tribunal Criminal de Berna em 15 de agosto de 1989.

Sem violar o sigilo, ela confirmou que fazem parte do processo informações publicadas em jornais suíços que cobriram o caso na época. Na semana passada, Cuca negou a situação em entrevista coletiva de apresentação no Corinthians, bem como qualquer relação com a vítima.

Os advogados de defesa do treinador, Daniel Bialski e Ana Beatriz Saguas, enviaram a seguinte nota ao portal, negando mais uma vez o caso.

“A defesa de Cuca reputa ser lamentável o irresponsável linchamento por situações ocorridas há 34 anos e contrária à realidade dos fatos. Reafirme-se que Cuca não manteve qualquer relação ou contato físico com a vítima, que, aliás, não o reconheceu, conforme confirmado por diversas reportagens daquela época. Distorções e especulações serão responsabilizadas cível e penalmente, ainda mais por se tratar de processo sigiloso, evidenciando a precariedade e inconsistência de qualquer pretensa informação fornecida por terceiros”.

Em agosto de 1989, o jornal suíço Der Bund relatou que havia sêmen de Cuca no corpo da vítima, que teria tentado suicídio. Barbara Studer confirmou as informações.

“Posso dizer que o que está no artigo [do jornal] está correto. Realmente o que está provado é que houve uma situação sexual com uma menor de idade, de 13 anos”, disse Barbara Studer.

Saída do Corinthians

Após pressão pública, Cuca deixou o comando da equipe do Corinthians. O treinador esteve à frente do clube em apenas dois jogos, na derrota contra o Goiás, por 3 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, e no triunfo contra o Remo, por 2 a 0, que gerou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

