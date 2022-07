Caso Bruno e Dom: PF prende suspeito de ser o mandante das mortes

A Polícia Federal prendeu o peruano Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia. O homem é suspeito de ser o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, na região do Vale do Javari, no Amazonas, em junho deste ano. A informação foi revelada pelo blog de Andréia Sadi e confirmada pela PF à coluna Na Mira, do Metrópoles.

Colômbia é acusado de fornecer entorpecentes provenientes do Peru e da Colômbia a facções brasileiras. Ele foi preso, nessa quinta-feira (7), por uso de documento falso, em Tabatinga. Em junho, a coluna mostrou que ele era investigado como um dos suspeitos dos crimes que chocaram o país e o mundo.

Colômbia foi detido ao prestar depoimento. Ele negou a participação nos crimes. A PF dará uma coletiva na manhã desta sexta-feira (8) para dar mais detalhes sobre o caso.

*Com Metrópoles