Casemiro neles! Brasil vence Suíça com golaço no fim e se garante nas oitavas de final

Em jogo truncado e de pouca criatividade, volante sai do campo defensivo para marcar gol na reta final do segundo tempo

Foi na alma e superação. O Brasil suou, mas conseguiu vencer a Suíça por 1 a 0 na tarde de hoje (28), em jogo válido pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo, no Estádio 974. Casemiro marcou o gol da Canarinho.

Com o resultado, a equipe comandada por Tite chegou a 6 pontos e garantiu classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil lutará pela liderança do grupo na última rodada. A Suíça, com três pontos, ocupa a 2ª posição da chave.

As equipes voltam a jogar às 15h (de Manaus) da próxima sexta-feira, já que os jogos da 3ª rodada acontecem de forma simultânea. O Brasil enfrenta Camarões no Estádio Lusail, e a Suíça medirá forças com a Sérvia no 974.

Na próxima fase, o Brasil enfrenta uma das seleções do Grupo H. Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul brigam pelas vagas nas oitavas.

Sem poder contar com Neymar e Danilo, que sofreram lesões contra a Sérvia, Tite optou pelas entradas de, respectivamente Fred e Éder Militão. Ele reforçou o meio-campo e manteve um lateral-direito com uma característica mais defensiva no time titular.

Foi por pouco…

A alegria chegou a alcançar os brasileiros ainda no começo do segundo tempo. Casemiro roubou a bola no meio-campo, os atacantes brasileiros brigaram pela posse e Richarlison recuperou, conseguindo contra-ataque com a defesa suíça bagunçada. O atacante tocou para Vini Jr, que conduziu livre e finalizou para o fundo das redes. Após revisão do VAR, porém, o gol anulado por impedimento do Pombo no começo da jogada.

Que dificuldade

O tempo passava e ansiedade do Brasil aumentava. Em um jogo truncado e com a Suíça focada no sistema defensivo, praticamente todas as jogadas da Canarinho eram bolas longas e lançamentos diretos – quase sempre sem efetividade. O Brasil dependia de cruzamentos na área e jogadas individuais dos pontas.

No grito!

Se a coisa não desenvolvia lá na frente, Casemiro teve que sair da defesa para resolver no ataque. Já na reta final do jogo, Vini Jr e Rodrygo conseguiram uma boa trama dentro da área e o camisa 21 achou o volante dentro da área que, de primeira, finalizou no ângulo, sem chances de defesa para Sommer. Era o grito de alegria da bola na rede em uma partida muito difícil.

A Suíça se lançou ao ataque no fim do jogo e o Brasil até teve chances de ampliar o placar, mas desperdiçou. De qualquer forma, a importante vitória veio. A Canarinho carimbou a vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil. Festa verde e amarela no Qatar!

