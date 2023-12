Casamento coletivo oficializa união civil de 23 casais LGBTQIAPN+ na sede da OAB-AM

A Corregedoria-geral de Justiça (CGJ-AM) do Tribunal de Justiça do Amazonas em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados do Amazonas (CAAM) e apoio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizarão a Cerimônia de Casamento Civil Coletivo de 23 casais LGBTQIAPN+ .

A proposta do casamento coletivo LGBTQIAPN+ 2023 recebeu apoio pela CGJ-AM por estar alinhada à inclusão das minorias, uma das metas de gestão do corregedor-geral de Justiça do TJAM, desembargador Jomar Saunders Fernandes, que na ocasião assinará um provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do TJAM que visa garantir inclusão e acesso a serviços e direitos a grupos socialmente vulneráveis

A cerimônia de união civil será conduzida pelo juiz corregedor-auxiliar da CGJ-AM, Áldrin Henrique de Castro Rodrigues, que no mês de abril deste ano, o juiz Áldrin também celebrou a união civil coletiva de 26 casais indígenas de 13 etnias, organizada pela CGJ-AM no município de São Gabriel da Cachoeira e a perspectiva é de que a CGJ-Am dê continuidade a agenda de inclusão das minorias, como PCDs, povos originários e grupos vulneráveis .

No casamento coletivo LGBTQIAPN+ participarão autoridades do judiciário, membros da OAB e de associações de apoio às minorias.

Os 23 casais LGBTQIAPN+, comprovadamente hipossuficientes, foram dispensados do pagamento de taxas cartoriais e terão as certidões de casamento registradas pelo 7º Cartório de Registro Civil, além disso, terão um estúdio montado para registro de fotos no local e alianças oferecidos pela Sejusc e um buffet oferecido pela CAAM para celebrar com os convidados,

O primeiro casamento coletivo LGBT da Região Norte foi realizado em 2014 pela OAB-AM.

Com informações da OAB-AM