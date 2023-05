Casal joga R$ 20 mil no lixo por engano e tenta recuperar dinheiro no RS

Um casal de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, jogou fora por engano R$ 20 mil que estavam guardados em uma caixa de papelão dos Correios. Desde ontem, quando perceberam o engano, eles percorrem caçambas e depósitos de lixo tentando recuperar os recursos.

Como o dinheiro foi perdido?

O dinheiro foi colocado na caixa na semana passada, quando o casal se preparava para uma mudança de endereço.

O objetivo, segundo um deles, era esconder as economias em um lugar menos óbvio durante a mudança.

A mulher guardou as notas de R$ 50 e R$ 100 na caixa e viajou, mas esqueceu de avisar ao companheiro.

Ele fez a mudança sozinho e, na última quinta-feira (25), descartou a caixa por engano, junto com outros resíduos de papelão.

O dinheiro foi jogado em uma caçamba de material reciclável por volta das 21h30, em Passo Fundo.

O casal só descobriu que o dinheiro havia sido perdido ontem (26), quando a mulher voltou de viagem.

“Ela chegou na sexta, ela veio arrumar a mudança e questionou onde estava a caixa. Foi aquela coisa: deve estar em algum lugar, até ir realizando que realmente era naquela caixa [onde estava o dinheiro]. Ao identificar isso na sexta de noite, a gente saiu de casa e fomos em alguns locais” falou um dos donos do dinheiro, que não quer ser identificado

A partir daí, o casal fez uma verdadeira peregrinação para tentar entender como funcionava a rede de coleta de materiais recicláveis na cidade.

Eles descobriram que no local onde a caixa foi descartada passam muitos catadores de materiais recicláveis, além de caminhões de lixo da coleta oficial de Passo Fundo.

“Conversamos com pessoas que trabalham com a coleta de recicláveis e descobrimos que papelão muito pouca gente carrega porque o quilo é muito barato, não vale a pena. Então achamos que pode ter sido o lixeiro que levou o saco todo, sem ver a caixa” disse um dos donos do dinheiro.

Hoje eles chegaram a ir a um lixão tentar encontrar a caixa, mas não puderam entrar no local.

‘Esperança é a última que morre’

O casal considera muito improvável recuperar o dinheiro, mas seguirá tentando identificar para onde ele foi.

Planeja ver as câmeras de comércios próximos ao local onde ele foi descartado na segunda-feira para identificar quem pegou a caixa.

Segundo X., o dinheiro era uma poupança que o casal fazia para lidar com emergências.

“Basicamente, é zero [chance de recuperar o dinheiro]. Mas a esperança é a última que morre. Já fiz tudo o que é possível”.

“É um impacto na vida de qualquer pessoa. Deixa a gente extremamente frustrado, porque era dinheiro fruto de trabalho. Foi uma quantia bem considerável, demorou um tempo para cair a ficha”.

*Com informações de Uol