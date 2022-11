Casa Paraense comemora 4 anos com show de Nícolas Jr e o sabor da culinária regional

A programação de shows segue até domingo com o forró do grupo Filhote do Piseiro, a MPB de Pâmela Rocha e a apresentação do cantor Douglas Silva

No dia em que se comemora o Dia da Criatividade, 17 de novembro, o restaurante Casa Paraense completa 4 anos de história exaltando o tempero, cheiro, autenticidade e sabor da Amazônia. E por falar em criatividade, o empreendimento de alimentação fora do lar criou o “x-tudo paraense”, tendo como resultado o primeiro lugar na etapa regional da 16ª edição da Premiação Brasil Sabor.

Presente no Amazonas e no Ceará, a Casa Paraense, que foi aprovada por celebridades como Joelma e Wanderley Andrade, conta cinco unidades, sendo três Manaus, uma em Parintins e a outra em Fortaleza (CE), oferecendo aos milhares de clientes iguarias encontradas nos estados paraense e amazonense, como a maniçoba, vatapá, caruru, tacacá, pirarucu, entre outras opções.

De acordo com a empresária Zuleide Nogueira, filha de Terra Santa (PA), a ideia de montar a Casa Paraense se deu em lembrança aos tempos de infância e adolescência no município paraense, em que as iguarias foram ensinadas de pais para filhos. “Eu sempre tive vontade de montar uma casa paraense. Nossos pais sempre tiveram mesa farta, em que muitas pessoas comiam. Apesar da vida simples, nossos pais reuniam a família para saborear o melhor da culinária paraense. E foi nesse período que aprendi a fazer a maniçoba, caruru, vatapá, e as delícias do Pará”, disse Zuleide, relembrando que iniciou o projeto ao lado do filho, o empresário manauense Mauro Tiago Nogueira.

“O Mauro me incentivou a abrir um restaurante com o que tínhamos, na época. E começamos com dez mesas, com uma cozinha pequeninha, na casa que morávamos, no Planalto. Hoje, nossa casa se transformou na Casa Paraense, onde recebe pessoas de todo o Brasil para saborear o melhor da culinária do Amazonas e do Pará”, disse Zuleide.

Satisfação

Zuleide Nogueira ressalta que o melhor retorno durante os 4 anos de história do empreendimento é a satisfação dos clientes. “Eu vou a cada mesa perguntar do cliente se ele está bem, se está sendo bem tratado. E ouvir de um cliente que a comida o fez relembrar a infância, juventude no Pará, me emociona. Receber abraços de pessoas idosas que relembram dos seus pais porque comeram a nossa maniçoba, nos enche de satisfação e estímulo em saber que além da comida, existe amor no que estamos oferecendo aos clientes”, comentou emocionada a empresária.

Programação

E para celebrar os 4 anos de aniversário, o empresário Mauro Tiago Nogueira informou que a Casa Paraense preparou uma programação musical especial, com ritmos que vão da MPB ao carimbó. O cantor Nicolas Jr. fará um show hoje (17) com o melhor da música regional. Amanhã (18), o cliente vai poder dançar o forró embalado pelo grupo Filhote do Piseiro. Já no sábado (19), a cantora Pâmela Rocha fará uma apresentação com os sucessos do momento da Música Popular Brasileira. Quem fecha a lista de shows é o cantor Douglas Silva, no domingo (20). “Nesses quatro anos de história, nós valorizamos os nossos artistas locais. O cliente degusta nossos pratos e curte o melhor da música. Todos as apresentações vão ocorrer na unidade da Rua Valência, no bairro Planalto”, frisou Mauro, informando que a Casa Paraense cobra couvert artístico.

Para mais informações basta acessar https://www.restaurantecasaparaense.com/ .

Com informações da assessoria