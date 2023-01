Casa ‘invisível’ construída no meio de deserto da Califórnia está à venda por R$ 94 mi

A famosa “Casa Invisível” do deserto de Mojave, às margens do Parque Nacional Joshua Tree, na Califórnia, foi colocada à venda, informou a revista Architectural Digest. O valor para arrematar esta obra da arquitetura moderna? US$ 18 milhões ou R$ 94 milhões, em cotação desta quinta (19).

Conhecida por aparecer no reality da Netflix “The Most Amazing Vacation Rentals” — que reunia casas de aluguel por temporada com estilo inusitado — e por receber celebridades como Lizzo, Diplo e Demi Lovato, o imóvel é tão notável que ganhou sua própria página no Instagram com mais de 33 mil seguidores.

Seu grande trunfo é o efeito trompe-l’oeil — uma ilusão de ótica — de sua superfície espelhada, que faz com que ela reflita os arredores do deserto e “desapareça” dentro da paisagem. No entanto, seu interior é igualmente impressionante: ampla, tem pouco mais de 510 metros quadrados de acomodações, o equivalente a um prédio de 22 andares deitado sobre o solo.

Por este espaço estão distribuídos uma piscina de 30,5 metros de comprimento — a mesma extensão da sala de estar —, quatro suítes (algumas com chuveiro em cascata no banheiro, outras com banheira) e mais um banheiro comum, cozinha gourmet, churrasqueira e uma parede de projeção, uma espécie de cinema privativo, de 20,6 metros quadrados.

À noite, toda a mansão pode ser iluminada por luzes LEDs coloridas, que brilham no meio do deserto.

O design leva a assinatura de Tomas Osinski, parceiro de trabalho do renomado arquiteto Frank Gehry, e também do atual proprietário, o produtor de cinema Chris Hanley. Ele é reconhecido pelo seu trabalho em filmes como “As Virgens Suicidas” e “Psicopata Americano”.

Com informações do Uol