Casa de Praia Zezinho Corrêa mostra vocação para se tornar ‘point’ de lazer e turismo

Show de Neguinho da Beija-Flor estreia ‘Tardezinha de Domingo’, evento cultural que animará os domingos na Ponta Negra

Com intuito de expandir as opções de lazer à população e impulsionar o turismo na cidade, o prefeito de Manaus, David Almeida, lançou hoje (7), a “Tardezinha de Domingo”, como parte da programação cultural da Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste. A primeira noite de evento contou com a apresentação gratuita do cantor Neguinho da Beija-Flor com muito samba-enredo, e estimativa de mais de mil pessoas prestigiando.

“Este é o primeiro evento denominado ‘Tardezinha’ que acontecerá aos domingos. O público já abraçou a Casa de Praia Zezinho Corrêa, a presença do Neguinho da Beija-Flor abrilhantou ainda mais esse evento e isso mostra o sucesso da abertura deste espaço. Aqui é um ambiente familiar, é um espaço para o entretenimento, para a cultura, lazer, gastronomia e também para o empreendedorismo”, garantiu o prefeito.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), essa é uma das programações multiculturais que serão realizadas durante o ano inteiro no local, além de ações integradas com a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

“A população não pode esperar menos do que isso, um evento que movimenta a economia, mas que também fortalece a nossa cultura. Ontem, artistas locais se apresentaram aqui, fortalecendo os valores da nossa terra, neste domingo, o Neguinho aceitou o convite da prefeitura, lançando a tardezinha, então o espaço agrada a todos e queremos que as famílias continuem participando”, pontuou o titular da Semtepi, Radyr Júnior.

O diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, afirma que o objetivo também é realizar programações diversificadas, dando oportunidade para artistas locais de diversos ritmos, fortalecendo a difusão cultural e o espaço como uma nova opção turística da cidade.

“Nós estamos montando uma programação para 40 finais de semana, mas não só aqui, como em toda Manaus, a determinação do prefeito David Almeida é levar cultura também para as áreas periféricas da cidade. Manaus possui um celeiro de artistas e, para o próximo final de semana, vamos dar oportunidade aos artistas locais. Nossa intenção é valorizar a prata da casa e, também, apresentar as mais variadas formas de arte, dentre elas: música, teatro, dança, artes cênicas”, enfatizou.

A gerente de vendas, Diana Magnussen, aprovou o espaço e a programação. “Muito interessante a organização do local. A gente pode curtir em um ambiente seguro, limpo e organizado. Eu amei o lugar e mais ainda as atrações da região. A nossa cultura precisa ser resgatada e valorizada.

Sábado

O espaço, inaugurado na última segunda-feira (1º), como um presente ao dia do trabalhador, tem como proposta ser um local para turismo, gastronomia e lazer.

Dando continuidade à programação, o palco Murilo Rayol recebeu ontem (6), artistas locais como Salomão Rossi e Neil Amstrong, cantando toadas dos bois-bumbás Garantido e Caprichoso, e apresentando músicas ribeirinhas. O cantor Arnaldo Barreto, também encantou o público com suas canções.

Espaço multiuso

Convertido em um espaço multiuso, com foco no lazer, turismo, negócios, artesanato e gastronomia, a Casa de Praia Zezinho Corrêa possui área construída de 1.650 metros quadrados, incluindo restaurante, lanchonetes, administração, banheiros, playgrounds, palco, áreas de convivência e para exposição de artesanato, em um formato modernizado, onde o turista poderá apreciar e adquirir acessórios regionais.

Com informações da Semcom, Semtepi e Manauscult