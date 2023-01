Casa ‘antigoteira’ com telhado duplo viraliza nas redes sociais e chama atenção em MG

Localizada em Ituiutaba, casa gerou muitas especulações por conta das duas estruturas que foram mantidas por cerca de seis anos, mas não está mais assim.

Uma imagem de uma casa com cobertura de ferro viralizou nas redes sociais nesta semana. Muitas especulações foram feitas em cima da imagem, desde o local onde ela fica até o motivo da casa ter uma espécie de dois telhados.

A postagem diz: “problema goteira resolvido”. Um dos comentários afirma que a história da casa é que: “o dono se cansou da companhia de energia porque tava vendo muito problema no medidor, aí meteu vários painéis solares”, “O telhado é mais caro que a casa”, brincou outro.

Depois de tantas brincadeiras e suposições, foi possível chegar ao lugar real onde fica a casa: Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

A foto, aliás, é antiga. No Google Street View, a imagem segue desatualizada, fotografada em abril de 2022 (do mesmo jeito que está na postagem). Porém, moradores e trabalhadores da Avenida Vinte e Nove, no Centro da cidade – onde fica a casa – explicaram que o local já passou por mudanças.

Existia a casa no local há algum tempo. Há cerca de seis anos foi construída uma estrutura de ferro em cima, com a previsão que subissem muros em seguida. A situação, no entanto, ficou com o “telhado duplo” até agosto de 2022.

Os muros já subiram no local da estrutura que, segundo os moradores, é de uma igreja. Antes, ocorriam alguns cultos e rezas na casa, mas sem muita frequência.

A casa, porém, não foi totalmente demolida, já que algumas paredes ainda foram mantidas. Diferente da imagem antiga, a estrutura do telhado de ferro também ficou mais baixa. Assim, o “meme” não existe mais.

Com informações do G1-MG