Carro que transportava Volodymyr Zelensky sofre colisão agora à noite em Kiev

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , sofreu um acidente de carro na madrugada de hoje (15), de acordo com o horário local, em Kiev, capital ucraniana. Segundo o porta-voz Sergii Nykyforov, o mandatário não teve ferimentos graves.

A causa do acidente ainda será investigada pela polícia do país. Mas, segundo a informação divulgada pelo assessor, um carro colidiu com o veículo onde estava o chefe da Ucrânia.

O representante do líder ucraniano falou sobre o acidente no Facebook. Ele ainda afirmou que o presidente não teve ferimentos graves.

“Em Kiev, um carro colidiu com o carro do presidente da Ucrânia e veículos de escolta. Os médicos que acompanhavam o chefe de Estado prestaram socorro ao motorista do carro e o transferiram para uma ambulância. O presidente foi examinado por um médico, que não encontrou nenhum ferimento grave. A polícia vai investigar todas as circunstâncias do acidente”, disse Nykyforov.

Visita a Izium

Nesta quarta-feira (14), Zelensky visitou a cidade recém-recapturada de Izium, centro de abastecimento próxima a Kharkiv, cidade bastante bombardeada pela Rússia desde o início da guerra.

“Antes, quando olhávamos para o alto, buscávamos ver um céu azul. Hoje, quando olhamos para cima, buscamos só uma coisa: a bandeira ucraniana. O nosso amarelo-azul já está tremulando na Izyum libertada. E assim será em cada cidade e vila ucraniana”, disse o mandatário durante a cerimônia de hasteamento da bandeira.

“O presidente da Ucrânia agradeceu aos soldados por libertarem as terras ucranianas e ergueu solenemente a bandeira ucraniana sobre o conselho da cidade”, disse a 25ª Brigada Sicheslav Aerotransportada em comunicado em sua página no Facebook.

