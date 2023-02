Carro invade ponto de ônibus em Jerusalém deixando mortos e feridos

Duas pessoas, um homem de 20 anos e um menino de oito, morreram nesta sexta-feira (10) em um atentado com um carro que avançou sobre um ponto de ônibus em Jerusalém Oriental, conforme anunciaram os serviços de socorro e a polícia israelense. O autor do ataque foi “neutralizado” pela polícia. A ação deixou ainda cinco feridos, dois deles em estado grave.

Com informações do correspondente da RFI em Jérusalem, Sami Boukhelifa e agências

Um palestino avançou com um carro e alta velocidade em um ponto de ônibus no distrito de Ramot, um assentamento localizado em Jerusalém Oriental, a parte palestina da cidade, anexada pelo Estado judeu. As vítimas eram civis que esperavam para pegar o transporte naquele momento.

Segundo o porta-voz da polícia, por volta das 13h30 “o motorista de um veículo dirigiu em alta velocidade em direção ao cruzamento Golda Meir-Mintz na saída do distrito de Ramot na direção de Givat Ze’ev e colidiu com pessoas inocentes que esperavam na parada do ônibus”.

Trata-se de um “ataque terrorista com um veículo”, indicou a fonte porta-voz da polícia, especificando que “o suspeito” havia sido “neutralizado”.

Segurança reforçada

Uma grande força policial foi destacada para o local. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou o aumento das medidas de segurança e a prisão dos parentes do agressor. Muitas equipes de resgate trabalham no local, com sobrevoos de um helicóptero e de um drone.

“Vi as pessoas jogadas ao chão [pelo carro], como [o motorista] foi morto e como sua cabeça caiu no volante”, contou à AFP Shimon, 18 anos, morador de Ramot, bairro parcialmente habitado por judeus ultraortodoxos.

Dezenas de curiosos, incluindo muitas crianças, a maioria usando os trajes típicos dos judeus ultraortodoxos, se reuniram em torno do cordão de segurança.

O ataque aconteceu duas semanas depois de um atentado armado. No final de janeiro, um jovem palestino atacou israelenses, também em Jerusalém Oriental, um dia após uma operação letal do Exército israelense na Cisjordânia ocupada, com vítimas em ambos os lados.

Este novo ataque em Jerusalém ocorre nas mesmas circunstâncias: o Exército israelense realizou uma violenta ofensiva na segunda-feira (6) perto de Jericó, na Cisjordânia ocupada. Vários palestinos foram mortos.

Desde o início do ano, o conflito israelo-palestino já matou pelo menos 43 palestinos (incluindo soldados e civis, alguns menores), oito civis israelenses (incluindo dois menores) e uma mulher ucraniana, segundo contagem da AFP com base em fontes oficiais israelenses e palestinas.

O aumento das mortes observado desde 1º de janeiro reforça o medo de uma nova espiral de violência e tem levado a inúmeros apelos internacionais por calma na região.