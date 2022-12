Carrasca do Brasil, Bélgica não sai do 0 a 0 com a Croácia e está eliminada da Copa do Catar

Uma vez temida, a ótima geração belga deu adeus à Copa do Mundo do Catar. A equipe de De Bruyne, Lukaku e Hazard, que eliminou o Brasil em 2018, precisava vencer a Croácia nesta quinta-feira (1º), no estádio Ahmed bin Ali, mas ficou apenas no empate sem gols na terceira e última rodada do Grupo F.

Com o resultado, a Bélgica termina sua participação no Mundial com quatro pontos, um a menos que a Croácia, que ficou na segunda colocação do grupo. O campeão da chave foi o surpreendente Marrocos, que bateu o Canadá e avança em primeiro, com sete pontos. Dessa forma, a equipe de Modric, atual vice-campeã, deve encarar uma pedreira já nas oitavas.

Uma Bélgica apática

A Croácia entrou em campo fazendo jus ao status de atual vice-campeã do mundo. Logo no primeiro lance do jogo, Perisic quase abriu o placar, depois de ter recebido o lançamento na saída de bola, mas chutou para fora, com perigo. Os croatas, inclusive, quase tiveram a chance de fazer o primeiro, de pênalti, com Modric, mas a penalidade foi anulada por um impedimento polêmico, marcado com a assistência do VAR.

A Bélgica, que vive uma crise nos bastidores, com brigas de jogadores e trocas de farpas internas, mal parecia que estava sendo eliminada. Os Diabos Vermelhos até aceleravam quando tinham a posse, mas De Bruyne, o principal atleta da equipe, mal foi acionado, e os jogadores da frente não conseguiram levar perigo ao gol de Livakovic.

Nem Lukaku resolve

Na volta do intervalo, Mertens deu lugar a Lukaku, destaque da Bélgica na Copa do Mundo de 2018. O camisa 9, que somava poucos minutos em campo até aqui, teve a oportunidade de jogar 45 minutos pela primeira vez no Catar, e deu uma injeção de ânimo à partida.

O centroavante teve grandes oportunidades de marcar, algumas em cima da linha, mas não conseguiu balançar a rede. Doku, que também entrou no segundo tempo, infernizou a defesa croata e tirou alguns coelhos da cartola, mas a sorte não parecia estar ao lado dos belgas nesta quinta-feira.

Próximos confrontos

A Croácia volta a entrar em campo na próxima segunda-feira (5), às 12h (de Brasília), no estádio Al Janoub, pelas oitavas de final. Como avança em segundo, a atual vice-campeã vai pegar o primeiro colocado do Grupo E, que pode ser Espanha, Costa Rica ou Japão. A Alemanha conseguirá, no máximo, a segunda colocação, caso vença os costa-riquenhos. Já a Bélgica não joga mais nesta Copa do Mundo, pois está eliminada.

*Com R7