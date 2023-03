Carol Braz faz palestra ‘Informação salva vidas’ para alunos do ensino médio

O objetivo da palestra é ampliar o conhecimento como prevenção para a violência contra a mulher

A ação do projeto “Papo por Elas” da Defensoria Pública do Amazonas aconteceu na escola estadual de ensino médio João Bosco Pantoja Evangelista no Bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, seguindo as ações em alusão ao mês da mulher.

A Defensora Pública Carol Braz foi a convite da Coordenadoria Distrital 04. “Essas palestras enriquecem o conteúdo dos nossos alunos mediante temas tão importantes como a violência doméstica e trabalhamos com pessoas em vulnerabilidade e que precisam conhecer seus direitos e ninguém menos que a Defensoria Pública para prestar esse serviço pra população” disse a servidora pública e psicóloga Janira Moraes.

No Amazonas, o Núcleo de Defesa da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública do Amazonas realiza o acolhimento e assessoria jurídica às mulheres vítimas de violência.

Carol Braz é defensora pública titular desse núcleo e desde 2018 criou um projeto para acolher os “Órfãos do Feminicídio no Amazonas” com apoio da psicóloga Polyana Pinheiro e da assistente social Márcia Moraes.

O ineditismo coroou o trabalho em 2021 com a conquista do 18º Prêmio Innovare, que premia práticas jurídicas de todo o Brasil.

Segundo Braz, “a informação é a maior arma que temos para combater todos os tipos de violência cometidos contra a mulher”, finalizou.

