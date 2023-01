Carnaval de Manaus tem apoio financeiro superior a R$ 2 milhões por edital da prefeitura

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), tornou público, no último dia 5/1, o resultado final do edital de chamamento público nº 020/2022, de concessão de apoio financeiro da administração pública municipal para a execução de desfile das Escolas de Samba dos grupos especiais “A” e “B” no Carnaval de 2023.

Das 22 propostas inscritas no certame, 18 foram deferidas e quatro indeferidas. A partir de hoje (27), a fundação entrará em contato, de forma individual, com os representantes legais das agremiações para a assinatura do “Termo de Colaboração”. O resultado do edital está disponível para consulta, na aba “editais” do site: manauscult.manaus.am.gov.br.

“Serão mais de R$ 2 milhões de fomento ao setor do samba na cidade de Manaus. A Manauscult já divulgou os nomes das agremiações habilitadas para receber o aporte financeiro. A partir desta sexta-feira, 27 de janeiro, entraremos na fase de assinatura do termo de colaboração e posteriormente na fase de pagamento das agremiações. É importante destacar que, conforme determinação do prefeito David Almeida, realizamos o ajuste de mais de 20% no repasse financeiro, que não era atualizado há mais de cinco anos”, ressaltou o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, órgão responsável pelos desfiles das agremiações do Grupo Especial e dos Grupos de Acesso A e B, lançou, no dia 19/1, a programação dos desfiles das escolas de samba que compõem o Carnaval 2023.

As apresentações das agremiações do Grupo Especial serão no dia 18 de fevereiro e as dos Grupos de Acesso A e B, fomentado pela prefeitura, nos dias 16 e 17 respectivamente, no Centro de Convenções de Manaus, o sambódromo, localizado na avenida Pedro Teixeira, no bairro Flores, zona Centro-Oeste da cidade.

Edital de apoio financeiro às escolas de samba

O Edital de Chamada Pública nº 020/2022, lançado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), no dia 8 de novembro de 2022, destina um apoio financeiro de R$ 2.229.541,60 para a realização do desfile das Escolas de Samba de Manaus dos Grupos Especiais, “A” e “B”, no Carnaval de 2023.

As agremiações carnavalescas habilitadas vão receber o apoio financeiro que está dividido em três categorias totalizando até 26 escolas de samba. Categoria 1 – Grupo Especial até R$ 133.052,56 por Escola de Samba, sendo o grupo composto por oito agremiações, totalizando até 1.064.420,48; Categoria 2 – Escolas de Samba do Grupo “A”: até R$ 79.112,80 por Escola de Samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando até R$ 712.015,20; Categoria 3 – Escolas de Samba do Grupo “B”: R$ 50.345,10 por Escola de Samba, sendo o grupo composto por nove agremiações, totalizando até R$ 453.105,90.

A fundação também realizou a consulta pública on-line da minuta do “Edital de Apoio às Escolas de Samba”, a iniciativa, de caráter consultivo, pretendeu democratizar e aperfeiçoar as políticas públicas culturais da cidade. Posteriormente o edital ficou aberto, durante 30 dias, para receber as propostas das escolas de samba.

Desfile

As apresentações oficiais no sambódromo iniciam no dia 16/2, com as escolas de samba do Grupo de Acesso B: Unidos da Coophasa, Unidos da Cidade Nova, Legião de Bambas, Mocidade de Ipixuna, Meninos Levados, Império do Mauá, Leões do Barão Açú, Balaku Blaku e Gaviões do Parque 10.

No dia 17/2, entram na passarela do samba, as escolas do Grupo de Acesso A: Acadêmicos da Cidade Alta, Beija-flor do Norte, Dragões do Império, Mocidade Independente do Coroado, Mocidade Independente da Raiz, Império do Hawai, Sem Compromisso, Tradição Leste e Presidente Vargas.

No terceiro e último dia, 18 de fevereiro, é a vez das agremiações que compõem o Grupo Especial: Vila da Barra, Unidos do Alvorada, Andanças de Cigano, Reino Unido da Liberdade, Mocidade Independente de Aparecida, A Grande Família, Primos da Ilha e Vitória Régia.

Agremiações carnavalescas habilitadas no edital

As agremiações carnavalescas habilitadas no edital da prefeitura de Manaus foram: Gres. Legião de Bambas; Gresmi. Aparecida; Gres. Vila da Barra; Grscfesmi. Coroado; Gres. Beija Flor do Norte; Gres. Acad. da Cidade Alta; Gres. Reino Unido; Grs Vitória Régia; Grces. A Grande Família; Gres. Presidente Vargas; Gres. Unidos da Cidade Nova; Gres. Dragões do Império; Grc. Primo da Ilha; Gres. Andanças de Ciganos; Gres. Tradição Leste; Gres. Império do Havaí; Gres. Sem Compromisso e a Gres. Unidos do Alvorada.

Com informações da Manauscult