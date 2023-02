Carnatrance vai movimentar fim de semana com DJs locais, nacionais e o alemão Querox

Um dos maiores eventos do estilo psytrance na Região Norte, o Carnatrance, acontecerá neste sábado e domingo (18 e 19), a partir das 22h, na pista de corrida Amazonas Dragway, localizada logo após a Ponte Rio Negro, na estrada do Iranduba, com mais de 10 DJs locais, três nacionais e um internacional.

Os DJs locais serão Raulzito, Guerra, Kimo, DODO, Black Machines, Bess Maze, Felipe Litaiff, Madame C, Cezar Dantas e outros que são conhecidos na cena eletrônica amazonense. Além deles, o evento terá os DJs nacionais Earthspace, GroundBass e Murphy, e o alemão Querox. Eles se apresentarão em dois palcos, o trance stage e o club stage, onde terá artistas tocando techno.

“O público pode esperar muita musicalidade e grandes performances dos artistas. Principalmente, porque a edição desse ano representa muito para nós. É um ano de retomada, pois a área de eventos foi uma das mais atingidas na pandemia. Em 2022, o Carnaval foi super reduzido por conta da Covid-19. Por isso, queremos proporcionar uma experiência única para o público, que vem nos acompanhando ao longo desses anos”, declara Raul Mota, um dos organizadores do evento.

Como serão dois dias de festa, sem intervalos, além de toda a estrutura, o público poderá aproveitar uma praça de alimentação com opções para o café da manhã, almoço e lanches. Além disso, haverá a Feira Mix com a venda de cangas, camisas, bonés e acessórios personalizados.

Outro diferencial do evento será a decoração temática, que será realizada em parceria com a Decor Belém, com muitas cores flúor e elementos especiais do estilo psicodélico. Além disso, o artista gráfico de Rondônia, Victor Sal, também desembarca no Carnatrance para apresentar vídeos mapeados, com efeitos visuais, unindo animação, arte, design e produção cultural. Proporcionando imagens sensacionais e inéditas.

Os ingressos estão à venda nas lojas Revolution Tabacaria, King Head Shop Tabacaria, Brooklyn Tabacaria e Pure Head Shop, no valor de R$ 80 até nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro. Já na quarta-feira, 15 de fevereiro, acontecerá a virada de lote e o valor ficará por R$ 90. Pela internet, é possível comprar o ingresso antecipado com o acréscimo de 10%, por meio do endereço: https://www.sympla.com.br/evento/carnatrance-2023/1804917.

