Mantendo a tradição, o Carnaboi encerra as festividades do Carnailha 2025. Na terça-feira de carnaval, 4 de março, uma das noites mais aguardadas pelos torcedores e visitantes na cidade de Parintins, os Bois Caprichoso e Garantido fizeram uma grande festa, com recorde de público, com mais de 30 mil pessoas presentes.

O evento que une a energia do carnaval com a magia do boi-bumbá, contou com a presença de torcedores e simpatizantes, que coloriram as arquibancadas de azul e vermelho. O Circuito Carnailha foi tomado por milhares de pessoas, que aguardavam ansiosamente pelo Carnaboi, festa que abre oficialmente a temporada do Festival Folclórico de Parintins.

O Grupo Toada de Roda deu início ao evento. Em seguida as apresentações ficaram por conta dos artistas: Júnior Paulain, Israel Paulain, Edmundo Oran, David Assayag, Patrick Araújo e Sebastião Júnior. Cada artista fez o show com o tempo de 50 minutos. Com toadas eletrizantes, o repertório foi feito especialmente para a galera, que não parou durante as apresentações. Nos intervalos, estiveram presentes Gilson Matos, cantor oficial do Garantido e Gean Figueira, cantor oficial do Caprichoso, que fizeram participação especial com o Grupo Toada de Rodas.

Os artistas foram conduzidos por dois grandes trios elétricos, cada um do seu respectivo boi, preparados especialmente para o Carnaboi. O artista Marialvo Brandão foi o responsável pela identidade visual dos trios, atendendo o pedido do prefeito Mateus Assayag, com uma decoração moderna, à prova de chuva e com o visual que pudesse atender as expectativas do público que assistisse o Carnailha, levando os símbolos do festival para o Brasil.

“Nós montamos dois trios de forma especial, para as duas nações, ornamentados, para que a gente possa fazer uma boa divulgação dos nossos bois Caprichoso e Garantido. Com som de alta qualidade, levando os símbolos dos bois, através de uma ornamentação, que resista igual o povo de Parintins, ao sol e a chuva, e todas as intempéries. Porque nosso povo é especial e essa festa é maravilhosa”, informou o Prefeito Mateus Assayag.

O Boi Caprichoso iniciou as apresentações com o cantor Júnior Paulain. Para a noite do Carnaboi, alegorias, povos indígenas, marujada de guerra, bailado, tuxauas, vaqueirada e itens oficiais abrilhantaram a festa do boi da estrela, que fez uma apresentação que encheu os olhos do torcedor azul e branco. Além disso o público foi surpreendido com o lançamento da Campanha Amazônia de Pé, que acontece em todo o Brasil, que terá uma disputa entre os bois de Parintins e vence quem tiver mais assinaturas. A Campanha é em prol a demarcação das terras públicas da Amazônia e o Caprichoso aproveitou a energia do Carnailha, para lançar essa surpresa para a temporada do festival folclórico.

O Boi Garantido veio preparado para a noite do Carnaboi, com alegorias que conduziram seus itens oficiais e apostando na alegria e animação da galera encarnada. Junto com os itens oficiais, o Garantido fez uma linda festa, levando uma multidão para o Circuito Carnailha. A surpresa da noite, ficou por conta da apresentação da nova Porta- Estandarte, Jeveny Mendoça, que fez a sua primeira apresentação oficial, depois de ser anunciada como item do Boi. Edilene Tavares que se despediu recentemente, do item rainha do folclore, fez uma participação especial, aparentemente emocionada, ela evoluiu com o boi do coração.

O estudante Paulo Barão fala da sua experiência de conhecer o Carnaboi. “O festival de Parintins, eu só conheço pela TV, é a primeira vez que participo do Carnaboi e é um sentimento indescritível essa festa. A emoção é única. Futuramente eu quero conhecer o festival, para decidir pra qual boi eu vou torcer”, disse.

O Carnailha 2025 foi de muita festa e diversão, preservando a segurança e integridade dos foliões. Para o Carnaboi, devido a grande demanda de público, a festa contou com reforço intensificado da segurança pública. Além do aumento de patrulhamento, a Polícia Militar contou com o sistema de monitoramento da Prefeitura, que foi essencial para a comunicação da segurança no evento durante as três noites. A parceria feita pela Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e Conselho Tutelar garantiu o sucesso da festa e a segurança da população.

O Comandante do 11° Batalhão da Polícia Militar de Parintins avaliou as três noites do Carnailha. “Nós não tivemos nenhuma ocorrência com relação a furto, roubo ou crimes violentos, então graças a Deus foram três noites maravilhosas com tranquilidade e sensação de segurança à população”, ressaltou o Major Szezypior Neto.