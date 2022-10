Carlos Bolsonaro é hospitalizado em Brasília

O vereador Carlos Bolsonaro, filho o presidente da República, deu entrada nesta sexta-feira, na emergência do Hospital das Forças Armadas, em Brasília, referência para atendimento médico de urgência e emergência.

A informação foi confirmada por uma fonte do Palácio do Planalto, que assegurou que não se tratava de “nada grave”.

Vale lembrar que Carlos Bolsonaro, que está licenciado do cargo de vereador do Rio de Janeiro para se dedicar à campanha de reeleição do pai, trabalhou normalmente durante toda a sexta-feira e, na manhã deste sábado, já fazia postagens em sua conta do Twitter.

Entretanto, ainda não se sabe se ele continua internado e o motivo que o levou ao hospital.

*Com iG