Carlos Bolsonaro barra acesso de Bolsonaro pai às próprias redes sociais após briga

Ex-presidente Jair Bolsonaro não tem feito novas publicações em suas contas no Twitter, Facebook, Instagram ou Telegram

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, retirou o acesso do pai às próprias contas nas redes sociais. O ex-mandatário não publica nada em seus perfis desde 16 de abril, quando o filho 02 anunciou que deixaria de cuidar das páginas oficiais do pai. As informações foram publicadas pelo jornalista Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

De acordo com aliados do ex-presidente, o vereador teria alterado as senhas das contas de redes sociais do pai como forma de demarcar posição. Para Carlos, o pai estaria recebendo orientações para fazer publicações que não estariam de acordo com a linha mais agressiva defendida pelo vereador.

No dia 16 de abril, quando anunciou que não cuidaria mais das redes sociais de seu pai, o vereador Carlos escreveu que “pessoas ruins se consideram superiores e lucram muito com o trabalho árduo dos outros”.

A última postagem realizada nas contas de Bolsonaro nas redes sociais ocorreu algumas horas antes do anúncio de Carlos. Nessa publicação, o ex-presidente criticou as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a guerra na Ucrânia durante uma viagem à China. As redes sociais do antigo chefe do Executivo permanecem inativas desde então.

Após retornar aos Estados Unidos de uma viagem de cerca de três meses, Bolsonaro voltou a ter contato próximo com marqueteiros que trabalharam em sua campanha de 2022 e que defendem uma comunicação mais suave nas redes sociais. Entre os membros do grupo estão o ex-secretário de Comunicação da Presidência (Secom) Fábio Wajngarten, o marqueteiro Duda Lima e o publicitário Sérgio Lima.

Com informações do Terra