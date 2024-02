Cat Janice registrou música no nome do menino e pediu ajuda nas redes socais para conseguir colocar sua ideia em prática

Depois de mais de dois anos do primeiro diagnóstico de câncer, a cantora americana Cat Janice, de 31 anos, usou as redes sociais para compartilhar seu último desejo: ajudar o filho, Loren, de sete, financeiramente. A artista pediu aos seus seguidores no TikTok para popularizarem a música que compôs para o menino. Ela registrou essa e todas as suas outras canções no nome de Loren para, assim, deixar um dinheiro para ele.

“Todo mundo sabe que estou lutando contra o câncer há algum tempo e queria lançar essa música e simplesmente transmiti-la. Espero que gostem”, declarou Cat ao divulgar Dance You Outta My Head, canção que foi criada em um momento de diversão com Loren. “Minha última alegria seria se vocês salvassem minha música e reproduzissem ela, porque todos os lucros vão direto para meu filho de sete anos que estou deixando para trás”.

Com informações da Quem