Cantor e compositor Paulo Diniz morre aos 82 anos

Morreu, nesta quarta-feira (22), aos 82 anos, o cantor e compositor Paulo Diniz, autor de músicas como “Pingos de Amor” e “Bahia Comigo”. Pernambucano de Pesqueira, no Agreste, o artista faleceu em casa, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a produção de Paulo Diniz, a morte ocorreu por volta das 7h, em decorrência de causas naturais. O velório e enterro serão restritos para amigos e familiares e estão previstos para ocorrer na quinta-feira, às 10h. O local não foi divulgado. *Com g1