No lançamento ontem (23), da pré-candidatura de Amom Mandel, deputado federal mais jovem do Brasil, dois importantes apoios para garantir robustez política à campanha se destacaram entre outras lideranças que prestigiaram o evento. Os presidentes nacionais do Cidadania, Comte Bittencourt, partido de Amom, e do PSDB, Marconi Perillo.

O evento contou ainda com a participação do presidente do Cidadania no Amazonas, Elcy Barroso; do presidente da Federação PSDB-Cidadania no estado, senador Plínio Valério (PSDB) e dos vereadores William Alemão (Cidadania) e Rosivaldo Cordovil (PSDB). Além disso, Mandel apresentou ao público o responsável por coordenar a produção do seu Plano de Governo, o professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), doutor em Direito e advogado Daniel Gerhard.

“Eu não quero, como pré-candidato, apenas apresentar um documento de não sei quantas páginas e dizer ‘é isso que Manaus precisa’. Se for só isso, eu serei igual a todos. A nossa campanha será com a participação da população. Teremos um circuito nas comunidades para que todos os especialistas possam ouvir a população e entender o que as pessoas querem e precisam”, garantiu Amom.

O deputado e pré-candidato também foi colocado como principal aposta da sua sigla em todo o País. “Manaus precisa ter a gestão de alguém como o Amom, com a sensibilidade da nova economia e de encarar esse novo caminho imposto ao mundo. Quero deixar claro, estaremos presentes ao longo dessa jornada toda. É o nosso principal projeto no Brasil, a Prefeitura de Manaus com o quadro da Federação e com as qualidades desse grande companheiro que é o Amom. O Amom é uma prioridade para nós do Cidadania”, declarou Comte Bittencourt.

O discurso foi reiterado pelo senador Plínio Valério, que também afirmou que Amom é o candidato da Federação e tem apoio unânime de ambos partidos. Além disso, o líder do Cidadania na Câmara dos Deputados, Alex Manente (SP), também participou do evento por ligação e externou seu apoio à pré-candidatura de Amom.

“O trabalho que ele tem feito é um fenômeno, rapidamente chegando a posições importantíssimas com o apoio da população. Eu tenho certeza que com a sua capacidade, a sua inteligência e a sua vontade de fazer o melhor para a cidade de Manaus, essa elaboração do plano de governo dará condições de encontrar os caminhos para os próximos quatro anos, onde levará à melhor eficiência da gestão pública. Nós apostamos na juventude do Amom”, afirmou Manente.

O parlamentar também recebeu o apoio dos colegas de bancada do partido, os deputados Arnaldo Jardim (SP) e Any Ortiz (RS).

