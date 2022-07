Candidato a federal, Orsini Júnior lança série de podcasts com diálogos sobre turismo

A estreia hoje (28), da série de podcasts “Turismo Eu Acredito por Orsine Junior” promete movimentar o Youtube com diálogos sobre o turismo e as potencialidades do Amazonas para aquecer o setor na Amazônia.

O programa será apresentado pelo empresário do Turismo, Orsine Junior, que tem como principal objetivo debater assuntos ligados ao setor, responsável por mais de 270 milhões de empregos no mundo.

No primeiro episódio, o empresário, entrevistado pelos jornalistas Ananda Chamma e Richard Rodrigues, destaca a necessidade de se falar do potencial turístico do Amazonas, como surgiu a ideia do podcast e sobre a atuação e a história dele com setor.

Após o episódio de estreia, o projeto terá como entrevistados profissionais ligados ao turismo e demais setores relacionados ao segmento, direta e indiretamente. Os episódios serão semanais, às quintas-feiras, ou seja, toda semana será disponibilizada uma entrevista.

O podcast “Turismo Eu Acredito por Orsine Junior” estará disponível, a partir das 20h, desta quinta-feira, no canal Turismo Eu Acredito, no YouTube. Para acompanhar o projeto, basta se inscrever no canal.

Com informações da assessoria