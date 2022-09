Candidato a federal, Orsine promete mobilizar bancada amazonense em favor do turismo

O turismo é a causa do candidato a deputado federal Orsine junior (PSD). Se eleito, o candidato tem como compromisso estreitar, ainda mais, os laços com o setor que, na visão dele, tem tudo para se tornar uma matriz econômica no Amazonas e impulsionar a geração de emprego e renda no Estado.

Mas como Orsine Junior pode ajudar o turismo na Câmara Federal? Uma das medidas é priorizar a destinação de emendas parlamentares individuais às necessidades dos municípios amazonenses com potencial turístico. Os recursos obtidos deverão ser aplicados no fomento ao setor, como, por exemplo, em melhorias nos municípios nas áreas de infraestrutura, segurança, saúde, divulgação e, claro, na capacitação profissional.

O diálogo e a articulações com a Bancada Amazonense no Congresso Nacional também estão entre as prioridades do candidato. Ele se compromete em apresentar, na Câmara Federal, propostas que favoreçam todas as modalidades de turismo no Amazonas, como, por exemplo, os turismos de eventos, de base comunitária, de aventura, religioso, gastronômico, pesca esportiva e etnoturismo.

Se depender do Orsine Junior, o trabalho de captação de recursos junto ao Governo Federal também deve ganhar fôlego. A articulação se dará por meio de tratativas diretamente com ministérios e instituições públicas e privadas, dentro das atribuições de deputado federal.

O relacionamento com o Governo do Estado e as prefeituras também está no radar do candidato, independentemente de bandeiras partidárias. Ele afirma que o diálogo com as administrações agilizará a liberação de recursos e leis de impulso ao turismo.

Zona Franca do Turismo

Outra bandeira levantada por Orsine Junior é a criação da Zona Franca do Turismo (ZFT). Instituído, o modelo de desenvolvimento econômico deverá impulsionar o segmento turismo, com incentivos fiscais a todo o trading e, assim, garantir o avanço da geração de emprego e renda no Estado.

Outra iniciativa é favorecer o turismo de compras no Amazonas, por meio da defesa da implementação de um centro comercial no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. O espaço funcionará como Duty Free da Zona Franca de Manaus, onde o turista poderá adquirir produtos fabricados nas indústrias locais com incentivo fiscal.

“Esses são alguns dos meus compromissos e defesas. Precisamos olhar para o turismo como uma alternativa econômica para o nosso Estado, como facilitador de emprego, gerador de impostos e melhoria de vida a todos que aqui vivem. O nosso potencial é imensurável e precisamos utilizar isso ao nosso favor”, disse o candidato a deputado federal, Orsine Junior.

Mais informações sobre propostas e defesa, conferidos nas redes sociais do candidato: Instagram

(@orsinejr), Facebook (Orsine Jr) e no Twitter (@orsinejr).

Com informações da assessoria