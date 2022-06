Canadá tem bolsas com até R$ 135 mil de auxílio para cursos de treinamento profissional

A província do Québec, no Canadá, está com inscrições abertas para estudantes internacionais que desejam realizar programas de treinamento profissional no país. Os cursos oferecidos são de todas as áreas, humanas, exatas e biológicas. Podem se inscrever candidatos de qualquer nacionalidade, com exceção de cidadãos canadenses e franceses. Interessados devem se inscrever até 5 de agosto.

As bolsas de estudos podem variar de 14 mil dólares canadenses, cerca de R$ 73 mil, até 26 mil dólares canadenses, cerca de R$ 135,5 mil, e incluem seguro saúde. Ao todo, os valores investidos por Québec no programa são de 700 mil dólares canadenses, quantia suficiente para oferecer cerca de 30 bolsas por ano. O auxílio financeiro pode ser usado para cobrir as despesas de subsistência do aluno durante os estudos.

Como se inscrever para as bolsas

Para se inscrever, os candidatos devem ter mais de 18 anos, morar fora do Canadá antes de o programa de treinamento profissional iniciar e não receber outros tipos de bolsas de estudo. Além disso, é necessário comprovar um aporte financeiro de 3.000 dólares canadenses (cerca de R$ 12 mil).

Os programas de treinamento profissional oferecidos pela província do Québec são:

• Administração, Comércio e Informática;

• Agricultura e Pescas;

• Artes;

• Cuidados de Beleza;

• Edifícios e Obras Públicas;

• Química e Biologia;

• Comunicações;

• Eletrotecnologia;

• Meio Ambiente e Manejo Florestal;

• Serviços de Alimentação e Turismo;

• Florestal e Papel e Celulose;

• Serviços de Saúde;

• Mecânica de Manutenção;

• Fabricação Mecânica;

• Tecnologia Metalúrgica;

• Operações de Mineração e Site;

• Manutenção de Equipamentos Motorizados;

• Marcenaria e Fabricação de Móveis.

Mais detalhes no endereço https://www.quebecmetiersdavenir.com/en/vocational-training/

Os documentos exigidos no processo de inscrição são os seguintes:

• 2 cartas de referência preenchidas por 2 pessoas diferentes

• 1 cópia da página principal do passaporte

• Cópia da certidão de nascimento

• Cópia de todas as transcrições para cada um dos programas mencionados na seção de documentos acadêmicos

• Cópia de todos os diplomas obtidos

• Cópia de todos os prêmios, distinções ou distinções recebidas

• Proficiência em inglês (TOEFL, IELTS, entre outros).

Intercâmbio no Québec

Québec integra a parte francófona do Canadá e oferece opções de infraestrutura e qualidade de vida para estudantes internacionais.

A província é a segunda mais populosa do país e faz fronteira com diversos estados nos Estados Unidos, como Nova York e Vermont.

Com informações do portal Estudar Fora, da Fundação Estudar