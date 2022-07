Campos revitalizados pelo Estado beneficiam mais de mil crianças com projeto de esporte e lazer

Os espaços de esporte e lazer de Manaus estão passando por uma verdadeira transformação com as obras do Governo do Amazonas. A revitalização dos campos e centros desportivos já contemplou oito espaços públicos, que também receberam o Projeto de Esporte e Lazer na Capital e no Interior (Pelci), beneficiando 1.128 crianças e adolescentes.

A revitalização dos espaços é parte do projeto liderado pelo governador Wilson Lima e que visa o incentivo à prática esportiva nos bairros. Os espaços revitalizados estão promovendo segurança pública, educação e saúde para a população.

Pelo projeto, são ofertadas escolinhas de atletismo, basquete, futsal, ginástica, handebol, jiu-jitsu, tênis de mesa, judô, voleibol, futevôlei, xadrez e funcional kids, de forma gratuita.

Joseph Maciel, de apenas 7 anos, é um dos atletas em formação do Pelci. Treinando futebol no Centro Desportivo da Compensa (CDC), ele tem o sonho de seguir carreira no esporte. “Eu gosto muito dos meus professores, eles são muito dedicados. Aqui nós alongamos e começamos o jogo. Eu quero ser um profissional como o Neymar”, disse.

A avó do pequeno atleta, Lucelene Soares, 54, é acompanhante fiel nos treinos. A dona de casa passou o último ano no Mato Grosso do Sul e, agora em Manaus, aprovou o projeto. “Eu achei muito interessante, está incentivando as crianças, é um projeto muito bom. Os professores são ótimos, eu fico observando. Toda segunda, quarta e sexta-feira eu venho acompanhar meu neto”, disse.

O CDC, na zona oeste da capital, não recebia serviços de reforma há, pelo menos, 25 anos. No local, foram executados serviços de capinação, limpeza e remoção de entulhos, operação tapa-buracos, pintura geral, construção de canaletas para drenagem, além de revitalizações urbanísticas, de alambrados e da área social.

Professor do projeto, o vice-presidente da área esportiva, Júnior Saraiva, 29, destaca que o CDC é o maior centro desportivo da Compensa 1, 2 e 3. “Para nós, principalmente para quem é morador, esse amparo que a gente tem junto ao Governo do Estado e do projeto Pelci, é uma vitória muito grande. O projeto Pelci vem recuperando, amparando essa garotada que estava há muito tempo precisando de um projeto como esse para ocupar a mente com o esporte”, explicou.

Bairros já beneficiados

Além do CDC da Compensa, foram reformados o Campo do Florestão, no bairro Tancredo Neves; Campo do Buracão, no Lírio do Vale; Arena do Passarinho, no bairro Colônia Terra Nova; Campo da Baixada Fluminense e Campo do Curió, na Cidade Nova; Campo do Teixeirão, no Jorge Teixeira, e Arena do Monte, no Monte das Oliveiras. Sete bairros até aqui.

O Campo do Pallet, localizado no Jorge Teixeira, também está recebendo serviços de recuperação, com 95% de conclusão. Após revitalização, o espaço também receberá as escolinhas do Pelci.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra), responsável por executar as obras, e a Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR). O investimento nos espaços é de R$ 4,1 milhões.

Como se matricular

O Pelci atende crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Os interessados devem procurar um dos 16 núcleos do projeto e apresentar cópia do RG e CPF do responsável, e cópia dos comprovantes de residência e escolaridade. Os atendimentos acontecem de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h.

O projeto também conta com núcleos na Vila Olímpica, na Arena Amadeu Teixeira, na Quadra do Crespo, no ginásio Renné Monteiro e nos campos do Cophasa, do Petrópolis, do Santos Dummont e do Prosamin do Santo Agostinho.