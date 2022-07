Campeonato Brasileiro: Flamengo e Santos se enfrentam hoje na Vila Belmiro

Neste sábado (02), o Flamengo enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com desfalques importantes e jogadores desgastados fisicamente, Dorival Júnior prepara mudanças no time titular para o jogo que começa às 19h (horário de Brasília). O setor com mais problemas é o meio-campo, já que o treinador terá apenas dois volantes à disposição.

Na última terça-feira (28), antes do embarque para a Colômbia, o Flamengo sofreu com um surto de Covid-19, que deixou sete jogadores de fora do duelo contra o Tolima: Matheus Cunha, Diego Alves, Kauã, Daniel Cabral, Willian Arão, Matheus França e Fabrício Bruno. No entanto, os dois últimos citados testaram negativo e retornam ao time para o duelo deste sábado (02).

Quem continua de fora por Covid-19 são os goleiros Diego Alves e Matheus Cunha, e o volante Willian Arão. Além dos infectados, o Flamengo também tem desfalques importantes por lesão e suspensão. Rodrigo Caio, com tendinite, segue de fora pela segunda partida consecutiva. Bruno Henrique, com lesão multiligamentar, só retorna em 2023. Já João Gomes recebeu o terceiro cartão amarelo e não poderá atuar.

Por fim, Dorival Júnior, que retorna à equipe após cumprir suspensão na Libertadores, também pretende poupar jogadores com desgaste físico. Sendo assim, o Flamengo deve mandar a campo um time misto, com os seguintes nomes: Santos; Matheuzinho, Pablo, Gustavo Henrique e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Everton Ribeiro e Victor Hugo; Vitinho, Marinho (Gabigol) e Pedro.

Flamengo e Santos se enfrentam neste sábado (02), às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. A partida é válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá exibição do Premiere, mas o Coluna do Fla traz, como de costume, a transmissão mais rubro-negra da internet, via Youtube.

*Com Coluna do Fla