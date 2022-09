Campeão mundial de ‘tapa na cara’, lutador brasileiro desmaia após sofrer nocaute no MMA

Zuluzinho foi brutalmente nocauteado por Petr Romakevich, em confronto válido pelo AMC Fight Nights 114

Campeão mundial de tapa na cara, Zuluzinho participou de uma luta na noite de ontem (3), e acabou sofrendo um nocaute brutal de Petr Romakevich. O lutador brasileiro levou um chute no rosto do seu oponente e ficou desmaiado no ringue.

O vídeo vem gerando muita repercussão nas redes sociais. A luta entre Zuluzinho x Romakevich era a atração principal da noite. O evento ocorreu em Minsk, capital de Belarus, e reuniu diversos amantes de luta para acompanhar o embate.

Alguns momentos antes do nocaute, Zuluzinho havia encaixado uma chave de braço em seu adversário. O brasileiro estava melhor no embate e era favorito para vencer. O nocaute surpreendeu muitos fãs de luta.

Com informações do Lance!