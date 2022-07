Campanha para o descarte correto de resíduos é reforçada no mês do Plástico Zero

Com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos sólidos, especialmente o plástico, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) lança, em parceria com a Coca-Cola Brasil, uma série de vídeos com temas voltados à educação ambiental. A campanha de conscientização ocorre durante o movimento “Julho sem Plástico”, que visa diminuir consideravelmente o uso de materiais plásticos presentes no dia a dia.

Os vídeos foram produzidos dentro do projeto ‘Plástico Zero nos Igarapés de Manaus’, iniciativa realizada pela FAS e a Coca-Cola Brasil para reduzir a poluição por resíduos plásticos nos cursos d’água da capital amazonense. Para a supervisora da coordenadoria de Cidades Sustentáveis, do Programa de Soluções Inovadoras da FAS, Cristine Rescarolli, o material servirá de ferramenta para promover uma mudança de atitude em relação ao meio ambiente na comunidade.

“Os vídeos apresentam meios de mudança que conduzirão as melhores atitudes e comportamentos adequados relacionados ao meio ambiente. Isso vai contribuir para a prevenção e a minimização dos potenciais impactos ambientais e sociais decorrentes do descarte incorreto do plástico. Vamos gerar conhecimento de forma leve e lúdica, fomentando a discussão em torno da sustentabilidade e conservação dos recursos naturais, formando cidadãos conscientes, gerando sensibilização do público de todas as idades para o descarte correto dos resíduos”, afirma Cristine.

Para o diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil, Victor Bicca, projetos como esses são essenciais para a sensibilização social e integram uma frente ainda maior da Coca-Cola Brasil por um Mundo Sem Resíduos. “Nosso histórico de atuação no Amazonas contempla projetos reconhecidos e parcerias que impactam e promovem o desenvolvimento da região, entre eles, ações de retirada de plástico dos igarapés e as iniciativas de educação ambiental. São esforços que vão desde projetos de apoio às cooperativas de catadores até programas de grande escala que promovem a economia circular”, destaca.

O diretor lembra, ainda, que há uma década a Coca-Cola Brasil é parceira da Fundação Amazônia Sustentável (FAS). “Os esforços da Coca-Cola Brasil estão voltados para o desenvolvimento econômico e socioambiental das comunidades. São ações como essa que colaboram com a proteção ambiental e com o desenvolvimento econômico e social do estado”, reforça.

Os vídeos

Ao todo, são cinco vídeos lançados pela FAS. O primeiro apresenta o diagnóstico produzido pela instituição sobre a gestão de resíduos sólidos nas áreas do Porto Manaus Moderna e Marina do Davi. O segundo vídeo destaca as ações de limpeza em igarapés, realizadas com o apoio dos grupos Remada Ambiental e Igarapés Limpos. Em 2021, o projeto ‘Plástico Zero’ recolheu 7,5 toneladas de resíduos na orla da Marina do Davi e na foz do igarapé do Gigante.

O terceiro vídeo aborda os temas da cartilha ‘Coleta seletiva: vamos salvar o planeta?’, que traz propostas de ensino que visam a conservação do meio ambiente e atividades que podem ser feitas e aplicadas em escolas. O quarto vídeo introduz soluções inovadoras para lidar com o plástico pós-consumo, assim como geração de renda a partir desse resíduo.

Por fim, o quinto vídeo apresenta o projeto Manaus Circular, resultado do mapeamento das soluções inovadoras para gestão de resíduos. A proposta da FAS é instalar um Sistema Integrado para Coleta e Transformação de Plástico, com Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e a destinação do plástico coletado como matéria-prima para geração de renda.

Os vídeos podem ser acessados nos canais oficiais da FAS no Instagram e Youtube.

Com informações da assessoria