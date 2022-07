Campanha no YouTube amplia acesso de usuários à negociação no Serasa Limpa Nome

Diversificação de campanhas na plataforma amplia acesso à ferramenta de negociação de dívidas que reduziram 50% os custos desse tipo de iniciativa

A Serasa Limpa Nome adicionou o YouTube em sua estratégia de marketing para democratizar o acesso aos setores bancário, de telefonia, varejo, utilities, entre outros.

De acordo com o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas de Abril de 2022, levantamento realizado pela Serasa que analisa o nível de endividamento da população brasileira, mais de 66 milhões de pessoas têm débitos no Brasil. Além das dificuldades financeiras, a burocracia muitas vezes também é um empecilho para elas liquidarem essas dívidas.

A divulgação do Serasa Limpa Nome no YouTube garantiu uma exposição de marca rápida e com grande alcance, permitindo que a ferramenta chegue ao maior número de pessoas possível, facilitando a quitação de débitos e a regularização de acesso a linhas de crédito no país.

Inicialmente, a estratégia adotada pela plataforma era inteiramente focada em campanhas de busca, mas em outubro de 2021, em antecipação à data mais importante do ano para a empresa — o Feirão Limpa Nome, que acontece em novembro — a Serasa começou a rodar campanhas no YouTube, ampliando a ação também com campanhas de aplicativo.

As duas abordagens podem ser bastante efetivas, mas combinadas elas trazem mais resultados: a primeira permite que os usuários acessem o serviço de negociação por navegadores disponíveis em desktop ou celular; a segunda conduz o usuário para o download do aplicativo em seus smartphones, dando mais opções aos usuários.

Havia uma meta ambiciosa de crescimento, mas encontramos o desafio de ganhar escala com as campanhas de mídia existentes, sem que isso afetasse negativamente o custo de aquisição de clientes. Foi então que a empresa apostou nesse formato.

Como resultado, as campanhas de consideração no YouTube tiveram 30% de conversões com um custo 50% menor que a média histórica de campanhas de consideração. Em novembro, a empresa expandiu a escala dos dois novos formatos, alcançando uma estratégia de marketing com alta diversificação. “A nossa plataforma conta, no Brasil, com mais de 105 milhões de usuários logados mensalmente, oferecendo às empresas que anunciam acesso a diferentes recortes de público.

O YouTube trabalha em um tripé que consiste em levar conteúdo relevante para o usuário, seus parceiros de conteúdo e às marcas, criando um ambiente seguro para todos os membros desse ecossistema“, explica Alessandra Gambuzzi, diretora de projetos de conteúdo do Google.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população com produtos e serviços digitais.

