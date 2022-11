Campanha estadual para arrecadação de brinquedos quer beneficiar 300 mil crianças

Iniciativa integra ações do “Mundo Encantado do Natal 2022”; brinquedos serão arrecadados em 18 pontos da capital e distribuídos em todo o estado

Como parte da programação do “Mundo Encantado do Natal 2022”, o governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou, nesta semana, a campanha para arrecadação de brinquedos, que serão distribuídos a aproximadamente 330 mil crianças de Manaus e do interior do estado. As doações podem ser feitas até o dia 5 de dezembro, em 18 pontos espalhados na capital, sendo quatro na modalidade drive-thru.

Os brinquedos serão doados a crianças de 0 a 12 anos em situação de vulnerabilidade social, que integram famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal e que são atendidas por instituições apoiadas pelo Governo do Amazonas.

“Nós temos o Natal Solidário, que é tocado pela primeira-dama do Estado (Taiana Lima), vamos colocar esses pontos de arrecadação. Todas as programações, não só do Estado e do Fundo de Promoção Social, mas pessoais da primeira-dama serão revertidas para a arrecadação de brinquedos. Compre um presente para quem mais precisa”, incentivou o governador Wilson Lima, durante o lançamento da programação do “Mundo Encantado do Natal”.

A logística de distribuição contará com o envolvimento de servidores estaduais de diversos órgãos, para que os brinquedos alcancem crianças dos 61 municípios do interior do Amazonas.

Na capital, a distribuição acontecerá durante o Natal Itinerante da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, nos Centros de Ensino de Tempo Integral (Cetis), em campos comunitários, além de abrigos e instituições atendidas pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Programação

“O Mundo Encantado do Natal 2022” terá, ao todo, 40 dias de espetáculos, apresentações artísticas e atividades gratuitas. A programação oficial da temporada natalina, aberta ao público, será no dia 27 de novembro. Mais de 300 eventos estão previstos, e a expectativa é alcançar 1,2 milhão de pessoas neste período.

Dentro da programação estão atividades no Largo de São Sebastião, Casa das Artes, Centro Cultural Palácio da Justiça, Teatro Amazonas, nos Centros de Educação Integral (Cetis), além da programação do “Natal Itinerante” e “Natal nos Municípios”, levando programações temáticas ao interior do Amazonas.

Pontos de arrecadação:

• Centro de Convivência do Idoso de Aparecida – Rua Wilkens de Matos, s/nº, Nossa Senhora Aparecida

• Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou – Av. Brasil, s/nº, Santo Antônio

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – Rua Tupinambá, 119, Cidade Nova

• Centro de Convivência da Família Maria Miranda Leão – Rua Loris Cordovil, nº 1, Alvorada

• Centro de Convivência da Família 31 de Março – Rua 21, 453, Japiim

• Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo – Rua da Penetração III, quadra 60, s/nº, Mutirão

• Centro de Convivência André Araújo – Rua 5, 220-260, Raiz

• Centro Cultural Palácio Rio Negro – Av. Sete de Setembro, 1.546, Centro

• Centro Cultural Palácio da Justiça – Av. Eduardo Ribeiro, 901, Centro

• Centro Cultural dos Povos da Amazônia – Av. Silves, 2.222, Crespo

• Teatro Amazonas – Largo de São Sebastião, Centro

• Palacete Provincial – Praça Heliodoro Balbi, s/n, Centro

• Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo – Av. Pedro Teixeira, 2.565, Flores

• Secretaria de Cultura e Economia Criativa – Av. Sete de Setembro, 1.546, Centro

Modalidade drive-thru:

• Estádio Carlos Zamith – Av. Cosme Ferreira, Coroado

• Estádio Oswaldo Frota – Rua Ibirapitinga, 48, Cidade Nova

• Estádio da Colina – Av. Presidente Dutra, 183, São Raimundo

• Vila Olímpica – Av. Pedro Teixeira, 1.271-1.359, Dom Pedro

Com informações da assessoria