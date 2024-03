A campanha permanente de conscientização ‘Descarte Inteligente’, desenvolvida pela Tumpex, empresa de coleta de lixo em Manaus, expandirá o alcance das informações sobre a forma correta de tratar os diferentes tipos de resíduos com a divulgação nas redes sociais e site da empresa a partir deste mês de março. O relançamento virtual tem como foco a conscientização de que o esforço coletivo contribui para eliminar os riscos de doenças, mau cheiro, além de afugentar mosquitos e roedores.

O gerente administrativo da Tumpex, Marcus Melo, explica que a empresa promove constantes capacitações, orientando seus colaboradores sobre as formas mais eficientes de armazenamento. Também participa de atividades educacionais em escolas, centro comunitários, dentre outros, cujo o retorno ainda é pequeno. “O trabalho da Tumpex nesta área é constante, mas se encontrava restrito a pequenos grupos. Com a divulgação nas redes sociais, esperamos chegar a uma maior parcela da população, disponibilizando material que poderá ser acessado a qualquer tempo. Os vídeos e cards de orientação foram montados com base nas perguntas mais frequentes da população e também nas situações relatadas por nossas equipes de rua”, explicou Marcus Melo.

O tipo de saco plástico adequado para o descarte é uma das dúvidas enviadas à empresa pelos canais digitais. Um internauta chegou, inclusive, a questionar se haveria algum tipo de restrição a sacolas de supermercado. “No vídeo, destacamos que a empresa coletora não faz exigência, mas ressaltamos que sacolas muitos finas precisam de um reforço. Dependendo do produto e do peso, é recomendado colocar o lixo dentro de duas sacolas para evitar o rompimento”, esclareceu o gerente.

Alguns produtos são perigosos tanto para a pessoa que está descartando, quanto para os garis da Tumpex, que mesmo utilizando Equipamentos de Proteção Individual (EPI) podem se machucar em situações atípicas. Por isso, a empresa orienta que latas, louças, vidros quebrados e outros materiais cortantes devem ser depositados em caixas de papelão ou embrulhados em jornais e lacrados com fita antes de serem depositados em sacolas plásticas. Agulhas de uso doméstico (aplicação de insulina), lâminas e espetos podem ser armazenados dentro de garrafas PET para evitar acidentes.

A ação de limpeza na cidade de Manaus acontece diariamente, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Para consultar o horário que os caminhões de coleta passarão nos bairros para fazer o recolhimento do lixo, acesse o site https://www.tumpex.com.br

Descarte especial

A empresa também orienta a população sobre a destinação correta de lâmpadas, pilhas e baterias. Na política de logística reversa, pela qual compartilha-se a responsabilidade do consumo sustentável entre geradores de resíduos, fabricantes e comerciantes, a Tumpex estabelece que o consumidor final deve realizar o descarte adequado de forma gratuita, procurando os locais cadastrados.

“As lâmpadas, pilhas e baterias não podem ser descartados no lixo comum. Existem diversos Pontos de Entrega Voluntária (PEV) pela cidade, distribuídos em lojas, supermercados, shoppings centers, entre outros. Todos estão aptos para receber esses tipos de resíduos, que devem ser reciclados de forma cuidadosa por empresas especializadas. Caso contrário, há risco de contaminação para o meio ambiente e perigo à saúde humana”, alertou Marcus Melo, gerente administrativo da empresa.

Os lixos eletrônicos composto por computadores, notebooks e televisores que estão com avarias ou em desuso também não podem ser levados pelos carros coletores tradicionais. Pelo grande potencial de contaminação do meio ambiente, este tipo de produto precisa ser entregue a empresas especializadas, habilitadas para fazer a gestão de resíduos tecnológicos.

Agendamento

No caso de grandes objetos como móveis e eletrodomésticos, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria de Limpeza Urbana (Semulsp), realiza agendamentos para recolher esses itens. O agendamento da coleta é realizado pelo Whatsapp ou ligação para os números (92) 98415-9563 ou 98459-5618, das 8h às 12h e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Para a coleta de detritos oriundos de podas de árvores, coleta de galhos, madeira e telhas, a população pode entrar em contato com o Disk Limpeza da Semulsp por meio do Whatsapp, pelos números (92) 98842-4738 ou 98401-2542. O serviço funciona 24 horas.

Com informações da assessoria