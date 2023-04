Câmara faz homenagem à UEA por graduação de professores indígenas do Vale do Javari

A ação da UEA na formação de profissionais nas comunidades e municípios do Amazonas tem ajudado a fortalecer o conhecimento tradicional e a cultura dos povos originários da região

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) recebeu hoje (28), homenagem na Câmara Municipal de Manaus (CMM) por oferecer formação superior a professores indígenas. A propositura foi do vereador Márcio José Maia Tavares (Republicanos) e a solenidade aconteceu no Plenário Adriano Jorge, Paço Municipal de Manaus.

O reitor da UEA, professor André Luiz Nunes Zogahib, esteve presente compondo a mesa como representante do Governo do Amazonas e da universidade. “Quero agradecer à CMM pela homenagem. E também às professoras e professores do nosso curso de Pedagogia Intercultural Indígena que fazem o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) ser tão exitoso no Amazonas, por meio da nossa universidade”.

O reitor aproveitou para parabenizar os 34 indígenas residentes na região do Vale do Javari que se formaram, em dezembro passado, no curso de Pedagogia Intercultural. A solenidade foi realizada no município de Atalaia do Norte (a 1.137 quilômetros de distância). “Os Matsés, Marubo, Kanamary e Matis realmente representaram muito aquilo que tem no hino do nosso estado, que é a força do nosso povo”.

Segundo Zogahib, todos os alunos foram muito aguerridos e conseguiram concluir o curso mesmo diante de tantas dificuldades. Uma delas foi o fato de o português não ser a primeira língua da turma. “Todo o processo de formação desse grupo, desde o início, foi extremamente dificultoso. Tanto é que houve muita desistência durante a fase de adaptação”, ressaltou o reitor.

Os professores da UEA, Ádria Simone Duarte de Souza, Célia Aparecida Bettiol, Jeiviane Justiniano e Ytanaje Cardoso Munduruku, participaram da solenidade e receberam um certificado como forma de agradecimento pela dedicação e comprometimento com um ensino de qualidade.

O evento na CMM também foi prestigiado pelos pró-reitores de Planejamento, Joésia Pacheco; de Pesquisa e Pós-graduação, Roberto Mubarac; de Ensino de Graduação, Fábio Carmo; e de Administração, Nilson Oliveira Jr.

História do curso

Em 2014, A UEA iniciou duas turmas de Pedagogia Intercultural Indígena, no município de São Paulo de Olivença (distante 985 quilômetros de Manaus), oferecido por meio do Parfor, e atendeu aos povos Tikuna, Kambeba e Kokama.

Em 2016, a UEA iniciou a formação dos povos Marubo, Matis, Matsés e Kanamari, no Vale do Javari, também pelo Parfor. A formatura dos 34 professores indígenas no curso Pedagogia Intercultural, na região do Vale do Javari, ocorreu em 2022.

A UEA é a primeira instituição do país a oferecer esse tipo de formação. A outorga de grau foi no município de Atalaia do Norte. O curso Pedagogia Intercultural Indígena é ofertado por meio do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica e vinculado à Escola Normal Superior (ENS/UEA).

