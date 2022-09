Calvin Klein e Vicunha criam tecido reciclado e evitam descarte de peças obsoletas

A Calvin Klein anuncia o recyckle, parte do projeto de ampliação de investimentos em sustentabilidade na produção de coleções da empresa. Idealizado em parceria com a Vicunha, multinacional brasileira referência em inovação e tecnologia têxteis, o projeto garante um novo destino ao estoque obsoleto de camisetas da Calvin Klein ao reciclar peças que seriam descartadas através da criação do novo tecido recyckle, com certificação internacional e feito com malha desfibrada de camisetas 100% algodão.

Com a parceria, Calvin Klein e Vicunha conseguiram dar propósito a mais de 4 mil camisetas, evitando com que fossem descartadas de forma não sustentável. Dessa forma, foi possível gerar menos resíduos, atuando de forma circular por meio do uso de matéria-prima reciclada.

A vice-presidente da Calvin Klein Brasil, Ana Ferreira Brandão, comenta sobre o esforço contínuo da marca em incorporar práticas sustentáveis. A Calvin Klein acredita em modelos de circularidade como uma nova forma de desenhar o futuro e os produtos, em que materiais podem ser reutilizados e inseridos novamente nos ciclos de produção. Este projeto em parceria com a Vicunha foi uma iniciativa transformadora para criarmos uma cadeia de valor mais sustentável.

Desde a desfibragem da malha até a finalização do tecido, o controle do processo é extremamente rígido para garantir a qualidade do produto e a rastreabilidade de todo o processo produtivo, assim como já é feito na produção da Vicunha.

“Unimos esforços para tornar isso viável considerando desafios técnicos, logísticos e financeiros” — Ana Ferreira Brandão

“Dar uma nova destinação ao nosso estoque obsoleto, sem que haja descartes, é desafiador. E por isso unimos esforços para tornar isso viável considerando desafios técnicos, logísticos e financeiros. Acreditamos que podemos reutilizar, reconstruir e reciclar e isso vem fazendo parte do nosso processo de design de produtos. Já estamos estudando a repetição desse projeto para outras coleções”, contou.

A Vicunha e a Calvin Klein desenvolveram esse tecido especial com trama que contém resíduo proveniente do desfibramento das camisetas de algodão e urdume com algodão reciclado, que reaproveita todos os resíduos do processo produtivo da Vicunha. Ao final, o tecido recyckle é composto por 72,4% de algodão standard e 27,6% de algodão desfibrado.

“Queremos, cada vez mais, apostar em novos projetos que tornem nosso setor cada vez mais responsável e sustentável”, afirma Renata Guarniero.

“Hoje possuímos uma frente ampla de sustentabilidade aqui na Vicunha, com projetos e iniciativas que buscam reduzir continuamente o impacto das nossas atividades ao meio ambiente. A parceria com a Calvin Klein nos possibilitou estudar e criar possibilidades de expandir a circularidade em nossa indústria, ir um pouco mais além, o que é parte de nosso DNA. Queremos, cada vez mais, apostar em novos projetos que tornem nosso setor cada vez mais responsável e sustentável”, comenta Renata Guarniero, gerente de marketing da Vicunha.