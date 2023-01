A caixa preta do avião que caiu no domingo na cidade de Pokhara no Nepal com 72 pessoas foi encontrado nesta segunda-feira (16) em meio aos destroços. A descoberta vai ajudar a investigar as causas do acidente.

O avião comercial estava chegando na cidade e prestes a pousar quando caiu em uma região próximo ao aeroporto da cidade. Segundo a agência Reuters pelo menos 68 pessoas morreram.

Esse é o pior acidente aéreo do país nos útimos 30 anos.