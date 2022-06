Caixa trocará Pedro Guimarães por Daniella Marques

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, deixará o comando da estatal depois das acusações de assédio sexual.

Para contornar a situação, o governo decidiu indicar uma mulher para o cargo. Daniella Marques, 42 anos, secretária de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, deve ser nomeada para substituir Pedro Guimarães na presidência da Caixa.

Mesmo com a proximidade de Guimarães com o presidente Jair Bolsonaro (PL), a permanência dele na estatal ficou insustentável. Ele chegou a ser cotado como candidato a vice-presidente na chapa governista nas Eleições de 2022.

A secretária é braço direito do ministro Paulo Guedes (Economia). Trabalhava com ele na Bozano Investimentos e é uma das principais aliadas desde o governo de transição. Antes, era assessora especial do ministério. Está desde fevereiro na Secretaria.

Em seus discursos, inclusive em cerimônias fechadas com funcionários, Guimarães falava que a Caixa passou a valorizar mais o trabalho das mulheres. O número de funcionárias que chegaram ao cargo de chefia chegou a 14. Afirmou que, até a gestão dele, nenhuma havia chegado às vagas de vice-presidente ou diretora.

Publicamente, Guimarães sempre tentou demonstrar uma boa relação com funcionários. Em dezembro, prometeu pagar um “churrascão” com terceirizados da Caixa.

O Poder360 apurou que a fama de assediador de Pedro Guimarães era grande no mundo político de Brasília. Integrantes do governo e congressistas aliados admitiam saber de casos do tipo.

O presidente da Caixa foi confirmado para o cargo por Paulo Guedes ainda no governo de transição, no fim de 2018. Apesar das mudanças na Petrobras e BB (Banco do Brasil), a Caixa não teve alterações no comando desde o início do governo.

Daniella Marques é formada em administração pela PUC- RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e com especialização em finanças pelo IBMEC-RJ. Atuou por 20 anos no mercado financeiro, na área de gestão independente de fundos de investimentos. Foi sócia-fundadora e diretora de fundos de investimento antes de ingressar no governo.

ACUSAÇÕES DE ASSÉDIO

Reportagem publicada na 3ª feira (28.jun) pelo portal de notícias Metrópoles diz que o MPF (Ministério Público Federal) investiga relatos de funcionárias sobre a conduta de Guimarães.

Segundo a publicação, ele age de forma inapropriada diante de funcionárias. Entre os episódios relatados estão toques íntimos não autorizados e convites incompatíveis com a situação de trabalho.

Pedro Guimarães assumiu o comando da Caixa em janeiro de 2019, logo depois da posse do presidente Jair Bolsonaro (PL). Especialista em privatizações, ele foi indicado pelo ministro Paulo Guedes (Economia), de quem já era próximo. Gradualmente, Guimarães se afastou de Guedes e dos demais ministros. Hoje, tem ligação direta com o chefe do Executivo.

Em 2020, por exemplo, foi figura constante nas lives realizadas semanalmente por Bolsonaro. Guimarães passou a ser acionado pelo presidente para falar sobre o auxílio emergencial pago por meio da Caixa aos mais vulneráveis durante a pandemia.

Antes de integrar o governo, o executivo era sócio do Banco Brasil Plural.

O QUE FOI DITO

Segundo o Metrópoles, os casos de abuso teriam ocorrido, em sua maioria, em viagens de trabalho de Guimarães. O portal de notícias registrou depoimentos de 5 funcionárias em vídeos que preservam suas identidades.

Em um deles, uma das funcionárias disse ter sido convidada para ir à piscina do hotel em que estavam. Ela e uma colega assistiam a Guimarães nadar quando um dos auxiliares do executivo falou: “E se o presidente quiser transar com você?”.

Outro caso relatado pelo Metrópoles é quando Guimarães sugeriu que uma viagem de trabalho a Porto Seguro deveria ser transformada em um “carnaval fora de época” em que “ninguém vai ser de ninguém” e estaria “todo mundo nu”.

Uma funcionária relatou ter ouvido a seguinte frase de Guimarães: “Vou te rasgar. Vai sangrar”.

Conforme a publicação, o executivo ainda “pegava” na cintura ou no pescoço de funcionárias sem consentimento e pedia que elas fossem ao seu quarto de hotel levar documentos –ao menos uma vez, teria aberto a porta de cueca; em outra, pediu que a mulher tomasse banho e voltasse ao seu quarto para “tratarem de sua carreira”.

Em nota ao Metrópoles, a Caixa disse não ter conhecimento das denúncias. “A Caixa esclarece que adota medidas de eliminação de condutas relacionadas a qualquer tipo de assédio”, declarou.

“O banco possui um sólido sistema de integridade, ancorado na observância dos diversos protocolos de prevenção, ao Código de Ética e ao de Conduta, que vedam a prática de ‘qualquer tipo de assédio, mediante conduta verbal ou física de humilhação, coação ou ameaça.’”

