Caio Ribeiro diz que Mano Menezes comandará seleção após a Copa; CBF nega

Comentarista do grupo Globo, Caio Ribeiro afirmou que Mano Menezes será o próximo treinador da seleção brasileira. Tite já anunciou que deixará o comando da equipe nacional após a Copa do Mundo do Qatar e, portanto, o cargo ficará livre. O ex-jogador ainda declarou que Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, será um dos diretores do time do Brasil.

“Não é nem só opinião, é informação. Quer que eu fale quem vai ser o próximo treinador da seleção brasileira? Mano Menezes. Me cobre daqui a pouco. Mano Menezes será o próximo treinador brasileiro numa dobradinha com Andrés Sanchez, que será o próximo diretor da seleção brasileira. Daqui a dois meses vocês falam se eu estou errado ou não”, declarou o Caio Ribeiro durante uma live do Cartola hoje (15).

Mano Menezes está à frente do Internacional atualmente e conduziu o time ao vice-campeonato brasileiro deste ano. Entre 2011 e 2012, o treinador comandou a seleção brasileira. A passagem foi curta: o Brasil acabou eliminado pelo Paraguai, nas quartas de final da Copa América de 2011 e garantiu a prata nas Olimpíadas de Londres em 2012.

“O Mano saiu da seleção no melhor momento dele lá. Se vier a se confirmar o que estou falando? Uma coisa é começar uma conversa e já existe essa conversa. Outra coisa é você já comunicar as pessoas. E eles já foram comunicados. Estou dando uma informação e não uma opinião. Mas até assinar o contrato tem um chão. Existe a rejeição da torcida, a opinião da imprensa. Tem vários fatores na hora de fechar e anunciar o próximo treinador. Mas é a bola da vez”, concluiu Caio.

Em comunicado oficial enviado à reportagem do UOL Esporte, a assessoria de imprensa da CBF negou a informação de Caio Ribeiro. Veja abaixo:

“O presidente da CBF Ednaldo Rodrigues afirma que a informação não procede, e que não tratou da sucessão de Tite com ninguém, nem dentro e nem fora da CBF. O presidente da CBF ainda afirma ainda que já repetiu diversas vezes que só vai tratar do assunto apos o fim da Copa do Mundo do Qatar”.

Em sua conta oficial no Twitter, Andrés Sanchez ironizou e negou a informação: “Meu Deus. O Caio Ribeiro deve ter ido na cartomante ou viu bola de cristal”, disse aos risos. “Por gentileza não me mandem mensagem, pois a notícia do Caio Ribeiro não condiz com a verdade”, prosseguiu o dirigente em outro post.

