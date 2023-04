Caio Castro é alvo de processo por humilhação e TJ pede imagens de câmera de segurança

Vendedor de loja em um shopping de São Paulo afirma que foi “desrespeitado e humilhado” pelo artista

Recentemente afastado da TV Globo para, segundo ele, se dedicar ao automobilismo, o ator Caio Castro, de 34 anos, é alvo de uma ação de indenização por danos morais.

Ele está sendo processado por Matheus Dias Encrenazi das Neves, vendedor de loja que fica no Morumbi Shopping, em São Paulo. O atendente afirmou que foi “desrespeitado” e “humilhado” pelo ator, em julho de 2022.

Agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) solicitou uma cópia das imagens das câmeras de segurança na área em que se localiza o Quiosque Key Design, local onde ocorreu o problema.

A juíza Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, que assinou o pedido, também aprovou a produção de “prova oral” em uma audiência a ser marcada.

A informação foi divulgada inicialmente pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Matheus foi escalado para trabalhar no evento de inauguração da loja, em que teria a participação de Caio como modelo da marca.

Conforme as denúncias, logo no primeiro contato o ator passou a dar ordens a todos os trabalhadores do estabelecimento. Em um determinado momento, durante uma sessão de fotos, o vendedor, sem perceber, acabou cobrindo o nome da marca.

Em seguida, o ator teria falado: “Porra moleque, caralho, saia da frente da marca. Se toca, porra. Não percebeu que está cobrindo a marca? Não presta para nada, porra”.

A suposta conduta do ator foi considerada agressiva e humilhante por Matheus, com o objetivo de “demonstrar o poder de Caio Castro como um ator e empresário famoso, muito superior a ele”.

Ator teria pedido a demissão do vendedor

O processo movido pelo ator destaca, ainda, que, no dia seguinte ao fato, o atendente foi chamado para uma reunião com o gerente da loja. Seu superior teria dito que Caio estava com receio de que Matheus ingressasse na Justiça contra ele. Por isso, o ator teria pedido a demissão do vendedor.

Depois disso, Matheus foi à Justiça com uma ação de indenização, pedindo R$ 10 mil por danos morais.

Com informações da Revista Forum