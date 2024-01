Presidente da CMM reuniu com equipe técnica e determinou que novas ações tragam mais serviços e sejam expandidas aos ribeirinhos da capital

Projeto do atual presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (Podemos), a Câmara Cidadã, que bateu recorde de atendimentos, mais de 26 mil em três edições promovidas no decorrer de 2023, vai ser ampliada e levada para pontos mais distantes da capital amazonense.

“Eu sempre tive essa ideia, de reunir em um só lugar, vários serviços que pudessem levar para a população, principalmente a mais carente; cidadania, e a Câmara Cidadã fez isso, claro, com parcerias com o Governo do Estado, Prefeitura de Manaus, com as concessionárias e as iniciativas privadas. Já mostramos que o modelo é um sucesso na área urbana, agora, vamos ampliar para locais mais distantes”, anunciou Caio André em entrevista de balanço anual, concedida aos veículos de comunicação da CMM.

O principal objetivo da Câmara Cidadã é aproximar a Câmara Municipal de Manaus (CMM) da população, levando atendimentos gratuitos em áreas como cidadania, saúde, social, jurídico e lazer; além de dar voz aos comunitários através da Tribuna Popular.

Em três edições, no estádio Carlos Zamith (zona leste); Centro Cultural dos Povos da Amazônia (zona sul); e Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (zona norte); foram montadas estruturas grandiosas, com planejamento voltado à acessibilidade, estacionamento, local amplo e seguro para atender a demanda de serviços.

“A Câmara Cidadã é desafiadora, mas tenho o projeto como um compromisso meu com a população de Manaus”, afirma o parlamentar.

A data para uma nova edição da Câmara Cidadã deve ser divulgada em fevereiro, após a abertura dos trabalhos legislativos.

Gabinetes Rotativos

Nos três eventos, vereadores da 18ª Legislatura atenderam em gabinetes rotativos, ouvindo e acolhendo demandas da população.

“Na rua que eu moro tinha muitos buracos, e isso dificultava o nosso dia a dia. E no gabinete rotativo eu pude levar esse problema para os vereadores. Minha rua foi recapeada, e estamos muito felizes com isso. Sou muito grata à Câmara Municipal, aos vereadores que me ouviram, e ao projeto”, disse a comunitária Maria Izilda, moradora da Cidade Nova.

Tribuna Popular

Também realizada nas três edições de 2023, a Tribuna Popular é fundamental no projeto. A população é ouvida por todos os parlamentares presentes no evento, e as reivindicações direcionadas a uma equipe especializada da Casa Legislativa, para que tomem encaminhamento e sejam atendidas.

“Eu me sinto honrada em ter sido ouvida na Tribuna Popular. Um pedido meu foi atendido. Hoje a gente tem duas UBSs, que atendem a nossa comunidade do Riacho Doce 3. Hoje em dia é muito difícil a gente ser atendida, mas com esse projeto (Câmara Cidadã) eu tive êxito”, afirmou Dilce Maria, líder comunitária do Riacho Doce 3.

Inclusão

A Câmara Cidadã é um projeto inclusivo. Pessoas com Deficiências (PcDs) também apresentam reivindicações aos parlamentares.

O professor Artur Fonseca participou da terceira edição, pediu que fossem oferecidos mais cursos para PcDs, e foi atendido.

“Esses cursos são, para mim, de primordial importância, como professor. Tem enriquecido meu arcabouço teórico, melhorando ainda mais a dinâmica em relação ao trabalho. Eu acho excelente a estrutura dos cursos”, disse Artur, que também é PcD.

Para Caio André, o projeto, além de aproximar o parlamento municipal do povo, é uma forma de dar transparência aos trabalhos da Casa Legislativa.

“Estamos representando a população da nossa cidade, isso faz com que tenhamos uma responsabilidade muito grande, e essa responsabilidade precisa ser entregue de volta para a população. Isso se faz e estando junto, ouvindo o povo, estando próximo, não só como pessoa, como vereador, mas como Poder Legislativo. É isso que estamos tentando fazer cada dia mais, dar a assistência e transparência necessária, estar próximo do povo e a Câmara Cidadã nos auxilia muito nessa aproximação”, conclui Caio André.

Com informações da CMM