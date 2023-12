Caio André participa da posse da conselheira Yara Lins como presidente do TCE-AM

Na solenidade, presidente da CMM destacou a boa relação e harmonia entre os órgãos

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (Podemos), participou ontem (1), da posse da conselheira Yara Lins à frente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), para o biênio 2024-2025. Está é a segunda vez que Yara Lins assume a Corte de Contas do Amazonas.

Para Caio André, além de celebrar o que, segundo ele, será mais uma gestão bem-sucedida da conselheira Yara, a presença da CMM é uma forma de demonstrar mais uma vez uma das marcas da 18ª Legislatura, que é a boa relação institucional entre o Parlamento Municipal e todos os órgãos do Amazonas.

“A conselheira Yara já atuou de forma brilhante à frente deste órgão fiscalizador uma vez, e sem dúvidas esse belo trabalho será executado novamente por ela. A relação institucional é a melhor possível e continuará sendo, entre CMM e TCE”, destacou Caio André.

Primeira e única mulher assumir a frente da Corte de Contas do Amazonas, Yara Lins foi eleita pela primeira vez em 2017 para o biênio 2018 2019. Agora, reconduzida ao cargo para o biênio 2024-2025, ela acredita que esse movimento é o reflexo do bom trabalho feito por ela no passado.

“Esse novo mandato é uma recompensa do trabalho que já executamos. Agora vou trabalhar para que o tribunal evolua nas suas competências, que seja cada vez mais um tribunal de excelência e que possamos mostrar isso para todo o Brasil. Nós vamos trabalhar com rigor, com transparência e principalmente com harmonia e respeito a todos os servidores”, afirmou Yara Lins.

Também presente na solenidade, a vereadora e vice-presidente da CMM, Yomara Lins (PRTB), irmã da presidente do TCE-AM, disse estar emocionada e orgulhosa.

“Estou muito alegre e grata a Deus pela minha irmã, que sempre trabalhou e se dedicou a tudo o que fez. São muitos anos no TCE e na nossa família ela é uma inspiração como mulher guerreira que é. Nós estamos festejando. Estou aqui como vereadora de Manaus, mas principalmente como irmã”, destacou Yomara Lins.

