Caio André é contra a mudança na Loman para reeleger presidência da Câmara de Manaus

O vereador Caio André (PSC), explicou, na manhã desta quarta-feira (16/11) que é totalmente contra a mudança da Lei Orgânica do Município de Manaus (Loman), para favorecer a reeleição da presidência da Câmara Municipal de Manaus (CMM). O vereador, que faz parte da mesa diretora como 3º vice-presidente, enfatizou o posicionamento contrário diante dos questionamentos da imprensa quanto ao possível envio e deliberação da CMM sobre uma emenda que altera a Loman e possibilita à reeleição da presidência da casa.

Perguntado sobre a possibilidade dessa pauta ir a plenário no dia de hoje, o vereador explicou que não seria possível, uma vez que as pautas deste dia já estavam publicadas e não constava a tal emenda, porém, ressaltou que a maioria dos parlamentares votariam pelo contrário caso chegasse a casa.

“Eu não acredito que essa votação aconteça, uma vez que as pautas já foram disponibilizadas para os vereadores e não consta esse projeto. De qualquer forma, meu posicionamento é totalmente contrário. Não há o que se falar em mudança na Lei Orgânica Municipal, tampouco do regimento interno para atender um caso específico. Não só eu, mas vários vereadores são contra a essa medida e manteremos o “status quo” como manda a Loman”, explicou.

O vereador acredita que a eleição da mesa diretora, da eleição a cada biênio é uma forma justa, que abre a possibilidade de qualquer parlamentar disputar e expor novas ideias para a casa, além de reforçar a democracia dentro do próprio parlamento.

“O grande ponto disso é a democracia, a alternância do poder, fazer com que mais cabeças possam oxigenar sempre a Câmara e não permitir que haja a perpetuação do poder. Isso é prejudicial a qualquer regime democrático e não poderia ser diferente aqui na casa legislativa municipal”, concluiu.