Caio André destaca união entre poderes na posse dos deputados estaduais na ALE-AM

Solenidade também marcou eleição da nova Mesa Diretora do parlamento estadual

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), participou hoje (1), da solenidade de posse dos 24 deputados estaduais eleitos em 2022, que ocuparão cadeiras na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) para a 20ª Legislatura.

A cerimônia ocorreu no plenário Ruy Araújo do parlamento estadual, na zona centro-sul de Manaus. O evento também firmou a nova Mesa Diretora da Casa para o biênio 2023-2024, que será presidida pelo deputado estadual Roberto Cidade (União Brasil), eleito por unanimidade.

De acordo com o presidente da CMM, a expectativa para os próximos anos é positiva. Ele afirmou que o parlamento municipal estará à disposição para estreitar laços entre os poderes, resultando em maior celeridade para ações que beneficiem diretamente a população.

“A ideia é que os poderes estejam unidos na base do diálogo. Tenho certeza que esse é o objetivo de todos os deputados por meio do presidente da Casa, deputado Roberto Cidade, e se assemelha ao nosso, que é usar todos os esforços para que a população de Manaus seja beneficiada a partir dessa integração”, destacou o vereador Caio André.

A cerimônia de posse dos vereadores também contou com a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), e representantes do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e Defensoria Pública do Estado (DPE-AM).

Após a eleição, os novos membros da Mesa Diretora foram empossados. São eles:

– Presidente: Roberto Cidade (União Brasil)

– Primeiro vice-presidente: Carlos Bessa (PV)

– Segunda vice-presidente: Alessandra Campêlo (PSC)

– Terceiro vice-presidente: Felipe Souza (Patriotas)

– Secretário-geral: João Luiz (Republicanos)

– Primeiro secretário: Abdalla Fraxe (Avante)

– Segunda secretária: Joana D’Arc (União Brasil)

– Terceiro secretário: Cabo Maciel (PL)

– Corregedor: Dr. Gomes (PSC)

– Ouvidor: Sinésio Campos (PT)

Com informações da CMM