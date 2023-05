Caio André destaca importância da Escola do Legislativo da CMM na capacitação profissional

No dia do Trabalhador, parlamentar ressalta valor da escola como ferramenta de preparação e inserção no mercado de trabalho

Neste 1º de maio, Dia do Trabalhador, o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), destacou a importância da Escola do Legislativo Léa Alencar Antony para a qualificação profissional de amazonenses que buscam inserção no mercado de trabalho. Em dois meses, na gestão do parlamentar, mais de 60 mil inscrições para cursos foram registradas.

A Escola do Legislativo da Casa Municipal tem como objetivo oferecer conhecimento e suporte conceitual de natureza técnico-administrativa, além de cursos para servidores e público em geral. Mais de 80 cursos nas modalidades Ensino à Distância (EaD) e presencial são disponibilizados para a população.

O presidente da CMM afirma que tem buscado potencializar o trabalho executado dentro da escola, seja em parcerias como a firmada com o Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam); ou ampliando o número de cursos na programação.

“Desde o início da gestão temos procurado expandir a Escola do Legislativo com a oferta de cursos que fazem a diferença na qualificação das pessoas, mantendo a população informada sobre a programação. A equipe técnica possui um trabalho muito cauteloso nessa área de pesquisa, entendendo a realidade do mercado de trabalho e buscando repassar as demandas deste cenário por meio dos cursos”, explicou Caio André.

A importância da Escola do Legislativo, segundo o presidente, é constatada nos números levantados em 2023. Somente nos primeiros dois meses deste ano, mais de 60 mil matrículas foram realizadas, mostrando a alta procura pelas capacitações.

“É a prova que a Câmara Municipal tem se preocupado com as atribuições além do legislativo. Nossa missão desde janeiro deste ano é aproximar o parlamento da população e a Escola do Legislativo é uma ferramenta poderosa nesse processo”, frisou o presidente da CMM.

Cetam

No dia 20 de abril, o presidente da Casa firmou uma parceria com o Cetam para 15 cursos a serem ministrados pela Escola do Legislativo. Somadas, as capacitações alcançam 600 horas de aulas gratuitas disponibilizadas à população.

No cronograma estão previstos novos cursos nas seguintes áreas: Informática Básica e Avançada, Recepcionista, Cerimonialista, Artesanato com fuxico, Inspetor de Controle de Qualidade, Agente de Portaria, Redação Oficial e Comercial, Fotografia, Recepção em Eventos, Legislação Ambiental e Interpretação das ISOs 14001 e 9001.

Sobre a Escola

A Escola do Legislativo Vereadora Léa Alencar Antony foi instituída no âmbito da CMM no dia 12 de setembro de 2007 pelo então Presidente da Casa, vereador Leonel Feitoza, por meio da Resolução 049/2007.

A escola fica diretamente subordinada à presidência da Câmara, trazendo em sua estrutura um laboratório de informática, uma biblioteca e uma sala de aula com capacidade para 30 alunos, estruturada para qualificar os servidores do Poder Legislativo e oferecer cursos profissionalizantes à comunidade em geral.

Com informações da CMM