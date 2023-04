Caio André confirma 2ª edição da Câmara Cidadã para junho, no ‘Povos da Amazônia’

Presidente realizou reunião para avaliar primeira edição e iniciou planejamento para nova ação

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (PSC), confirmou, na tarde de ontem (12), a realização de mais uma edição da Câmara Cidadã. Desta vez o projeto chega mais perto da população da zona sul da capital nos dias 1° e 2 de junho, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na área conhecida como Bola da Suframa.

O parlamentar reuniu a equipe que coordenou a primeira edição do projeto, oportunidade em que avaliou o trabalho desempenhado.

“A Câmara Municipal fez o seu papel e cumpriu aquilo que planejou, durante a primeira Câmara Cidadã. Hoje conseguimos avaliar todo o evento, a estrutura, os serviços. Foi um sucesso, e isso foi confirmado pela população, que compareceu no estacionamento do estádio Carlos Zamith, no Coroado, e saiu satisfeita”, comentou o vereador.

Com a proposta de levar serviços e atendimentos gratuitos e aproximar a população do parlamento municipal, a Câmara Cidadã atendeu mais de 8,3 mil pessoas na zona leste de Manaus, nos dias 30 e 31 de março. A proposta é levar o projeto para todas as zonas da cidade, inclusive à zona rural.

Além dos serviços, um dos destaques do evento foi a realização de uma Tribuna Popular em que os vereadores ouviram e acolheram as demandas da população. Nesta semana, Caio André fez indicações à Prefeitura reivindicando melhorias para quadras de escolas e a construção de uma creche, pedidos da comunidade feitos no plenário da Câmara Cidadã.

“Nós não temos dúvida que fizemos história. Temos essa missão e nunca mais a Câmara será vista sem a Câmara Cidadã. Isso é fruto de muita dedicação e credibilidade de parceiros que acreditaram nesse projeto junto conosco. Quem ganha com isso é Manaus, é o cidadão manauara a quem devemos todo nosso serviço. Agora é partir para a próxima edição”, concluiu o presidente da CMM.

Na primeira edição foram ofertados mais de 30 serviços gratuitos em 16 horas de atividades com a parceria de órgãos da Prefeitura de Manaus, Governo do Estado, além de empresas da iniciativa privada. No primeiro dia 3.097 pessoas foram atendidas; outras 5.294 no segundo dia, somando 8.391 atendimentos à população durante o evento.

Com informações da CMM